Meu Doutor Novamed, do Grupo Bradesco Seguros, registra aumento em teleconsultas com médico de família

Com mais de 160 mil participantes ativos em programa de prevenção, rede destaca a importância do cuidado integral – Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Atenção Primária à Saúde (APS) é capaz de resolver até 80% das demandas por cuidados de saúde, reduzindo em 17% as internações e em 29% a procura por serviços de emergência. A rede de clínicas Meu Doutor Novamed reforça a importância do foco em prevenção e Atenção Primária à Saúde (APS). O conceito da APS contempla um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravamentos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver um atendimento integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.

Pautada por essa missão, a rede Meu Doutor Novamed faz um balanço do seu programa Meu Cuidado, que visa o acompanhamento integral e longitudinal do paciente. Atualmente, o programa conta com mais de 160 mil pacientes ativos nos estados em que estão presentes as 31 unidades (SP, RJ, MG, RS, PR, BA e PE). Entre os pacientes, 61% são do sexo feminino e 39%, do sexo masculino, e a faixa etária predominante é de 19 a 39 anos. Mesmo com o retorno das atividades presenciais, a busca pelo teleatendimento na modalidade médico de família teve um aumento de 46% no mês de janeiro e de 26% no mês de fevereiro, em relação aos mesmos períodos de 2023.

“Os números revelam uma nova consciência sobre a importância da prevenção. O médico de família desempenha um papel crucial na promoção da saúde, cuidando do paciente a longo prazo, valorizando o diagnóstico prévio de doenças e estimulando hábitos saudáveis”, diz Aline Thomasi, superintendente executiva da rede Meu Doutor Novamed.

O programa Meu Cuidado conta com telemonitoramento, acompanhamento do esquema vacinal, agilidade no agendamento de consultas, avaliação e rastreio periódico de risco para doenças ou alterações cardiovasculares, rastreio periódico de doenças crônicas, entre outros serviços.

Aline Thomasi, superintendente executiva da rede Meu Doutor Novamed.