Simetria Brasil premia corretores e celebra sucesso de mais uma ação de vendas

A Simetria Brasil realizou, no dia 5 de abril, o evento de encerramento da edição 2023 da tradicional campanha Autoridade em Vendas. A organização é uma das principais plataformas e assessorias de vendas do País nos segmentos de planos de saúde, odontológicos, consórcios, seguros saúde, vida, previdência e residencial.

Cerca de 300 convidados, entre corretores parceiros e representantes de operadoras de saúde, seguradoras e administradoras de benefícios, prestigiaram a festa, no Vila Verde Eventos, em Belo Horizonte (MG).

“Foi muito gratificante participar deste momento. Um evento de tal magnitude que nos incentiva na busca de crescimento pessoal e profissional. Agradeço à Simetria pelo incentivo e apoio incondicionais”, comentou Gilson Gonçalves de Oliveira Filho, campeão da campanha como corretor Pessoa Física. Ele foi premiado com R$ 20 mil.

A corretora Elaine Barbosa Nepomuceno, ganhadora na categoria CNPJ, também levou para casa R$ 20 mil e celebrou a vitória. “Fico muito honrada de ser parceira do Grupo Simetria. Recebemos todo o suporte necessário e incentivos por parte da equipe que sempre nos acompanha de perto. Isso sem contar as premiações ao longo de cada etapa da campanha”.

Ruggieria Costa, campeã da campanha Viagem dos Sonhos, exclusiva para os parceiros de Uberlândia (MG), ainda se destacou no ranking da Autoridade em Vendas. A corretora vai viajar para o Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa com acompanhante.

Ela conta que iniciou a parceria com a empresa há três anos. “É recente, mas tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. Realização é a palavra que me define. A adrenalina de competir em uma campanha extraordinária é inexplicável. Chegar ao primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo, fazendo parte de um time de feras no mercado de planos de saúde, me dá a certeza de que estou no lugar e no caminho certos”, frisou.

O diretor Comercial e de Operações da Simetria, Leonardo Falcão, falou sobre a importância da iniciativa. “A gestão da empresa é extremamente grata por participar e valorizar, ano após ano, o desenvolvimento do mercado segurador, trazendo para um networking cada vez mais rico operadoras, seguradoras, plataformas, assessorias, corretores e colaboradores envolvidos nessa cadeia produtiva vitoriosa”.

O executivo frisou que a empresa investe constantemente em educação corporativa, desenvolvimento pessoal e profissional, para obter resultados positivos. “A premiação é o ápice de um trabalho contínuo e duradouro”, acrescentou.

Durante o evento, Falcão celebrou com os ganhadores. “Todos estão de parabéns pelo desempenho e superação das metas. O sucesso dessa ação só foi possível graças ao empenho de cada um de vocês. Agora é foco total na edição 2024 da campanha que está a todo vapor, ainda mais robusta, para premiar um número maior de parceiros”, finalizou.

Equipe da Simetria

Foto: Guilherme Felipe