CCPSegNews lança Curso sobre Licitações para Seguro Garantia com destaque para a Nova Lei…

O Centro de Capacitação Profissional Seg News está sempre atendo às demandas de treinamento de profissionais que atuam no setor e não está sendo diferente em relação à Nova Lei de Licitações. Fato comprovado pela divulgação do 1o Edital de Licitação com cláusula prevista na nova legislação. Trata-se da licitação para asfaltamento de 50 km da MT-430, projeto, que liga as regiões rurais de Confresa e Vila Rica, em Mato Grosso, com um investimento de R$ 110 milhões. Conforme Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros e presidente da FenSeg: “formatou-se uma apólice que, ao mesmo tempo, é passível de ser operada pelo mercado e atende os anseios do Estado, garantindo a continuidade de obras fundamentais para a sociedade”.

O novo curso lançado pelo CCPSegNews será apresentado por Robson Reginato Teixeira, presidente da Bellco Corretora de Seguros, profissional com mais de 50 anos de atuação no mercado e vasta experiência em Seguros de Garantias Contratuais e Processos de Licitação… Confira o programa do curso e reserve a sua vaga:

II CURSO DE LICITAÇÕES PARA SEGURO GARANTIA PERFORMANCE

Professor: Robson Reginato – Diretor Presidente da Bellco Corretora de Seguros

Data: 21, 23 e 28 de Maio 2024 – Das 19h30 ás 21h00

Carga Horária: 4h30 – Plataforma GoogleMeet

Realização: CCPSEGNEWS

Quem é Robson Reginato Teixeira:

Corretor de Seguros com mais de 50 anos de atividade no setor, tendo trabalhado nas mais conceituadas seguradoras, entre elas Mapfre, Multiplic, Bamerindus, Nacional, Minas Brasil e em corretoras de renome internacional, como Adams&Porter, Johnson&Higgins, Tudor Marsh, Alpina(grupo Ciba), Securitas União.

Especializou-se no segmento de Seguro Garantia, tendo feito cursos de extensão em análise de contratos, gerenciamento de contratos públicos e privados, tendo desenvolvido conceitos de administração e acompanhamento na gestão de contratos em empresas tomadoras e seguradas. Tendo contribuído no mercado segurador no desenvolvimento de operações de garantia por meio facilites, controle de limites operacionais e cláusulas para atendimento de demandas contratuais.

Programa:

.Histórico: Seguro Garantia Performance X Lei 8666 (1993)

. Base legal: Normas Licitatórias com base na Lei nº 14.133/21, conceitos, princípios, modalidades, tipos e fases.

. A nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21) e seus impactos no Seguro Garantia

. Alertas sobre detalhes importantes (“Pegadinhas”) que podem influenciar no processo de competição…

Informações para Inscrições:

Investimento: R$ 195,00 (180,00 a partir de 02 Inscrições)

Forma de Pagamento: Pix: 11 934157357