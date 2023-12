Simetria Brasil firma parceria estratégica com operadora mineira

O Grupo Simetria Brasil formalizou parceria comercial com a operadora de saúde CEDplan que atua há 15 anos na Zona da Mata e Campos das Vertentes, em Minas Gerais. Com operação em 108 municípios do Estado, a empresa disponibiliza planos ambulatoriais e hospitalares com obstetrícia e opções de acomodação em enfermaria e apartamento. Conta com oito hospitais, mais de 500 médicos na rede credenciada e 10 mil beneficiários. A CEDplan faz parte do Sistema Nacional de Atendimento de Urgência e Emergência em Trânsito da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge)

A Simetria já está comercializando diretamente com a operadora os produtos Pessoa Física, PME e Empresarial por meio de sua plataforma de vendas. Já a administradora de benefícios Affiance Life, também parceira do grupo, realiza as vendas dos Planos Coletivos por Adesão e PME Administrado.

“A CEDplan direciona seu crescimento de maneira estratégica, concentrando-se em expandir sua presença regional e fortalecer suas parcerias no âmbito empresarial, proporcionando soluções de saúde eficazes ao público corporativo”, comenta o diretor-executivo da Simetria Brasil, André Beraldo.

“Essa parceria é fundamental para validar o apetite da Simetria em ocupar um espaço cada vez maior no mercado mineiro e, consequentemente, no nacional”, acrescenta o executivo.

Beraldo destaca que a companhia está em plena expansão e busca potencializar as diversas frentes de negócios. “Estamos investindo muito em tecnologia e processos para ampliar a operação da Simetria Planos de Saúde, a plataforma de vendas do grupo. Além disso, fortalecemos as parcerias prestando um serviço de excelência aos corretores por meio da assessoria Benefício Intelectual. Nossos diferenciais competitivos contribuem para o aumento das vendas dos parceiros em todo Brasil. Buscamos um crescimento sustentável com resultados positivos para todos os stakeholders envolvidos na operação”, conclui.