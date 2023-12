Presidente da Comissão de Direito Securitário da 3a Subseção da OAB-SP (Campinas) participará do Fórum de Fraudes em Seguros de Vida da Seg News

Especialista em Direito Securitário, a Dra Graziela Vellasco será debatedora no II Painel do Fórum – O evento será realizado no dia 30 de Janeiro de 2024 (GoogleMeet) e tem confirmadas as presenças de especialistas no tema:

*Sandro Raymudo – Advogado Especialista em Seguros e Vice- Presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB/SP – Subseção Jabaquara/Saúde

*Alexandre Massao Masuda – Sócio do Grupo FOX, Especialista em Investigações sobre Fraudes em Seguros de Pessoas

*Dra Graziela Vellasco – Advogada da Vellasco Advocacia e Consultoria Jurídica; Presidente da Comissão de Direito Securitário

da 3a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP)

Confira o programa e reserve sua inscrição com desconto até 15 de Dezembro (1o Lote).

I FÓRUM SEG NEWS SOBRE FRAUDES E SEUS IMPACTOS NO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

Data: 30 de Janeiro de 2024 – Das 14h30 ás 17h00

Formato: On Line (GoogleMeet)

Realização:

www.agenciasegnews.com.br

Patrocínio:

GRUPO FOX

Programa:

I Painel (14h30 ÁS 16h00): A Importância da Prevenção na Subscrição e dos Processos de Investigação de Sinistros

Palestrantes:

II Painel – Debate (16h00 ás 17h00): Expectativas e tratativas práticas do setor para a redução dos prejuízos decorrentes das fraudes…

Debatedores:

*Dra Graziela Vellasco – Advogada da Vellasco Advocacia e Consultoria Jurídica; Presidente da Comissão de Direito Securitário

da 3a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP)

Inscrições:

(*) Inclui a emissão de Certificados e Envio posterior do Vídeo completo do evento para os inscritos.

