Seguro viagem da Bradesco Vida e Previdência conquista selo da Proteste

Planos Platinum e Diamond do produto foram eleitos como ‘Melhor do Teste’ nas categorias Cenário Dólar US$ 50 mil e Euro £ 30 mil – Pelo segundo ano, o seguro viagem da Bradesco Vida e Previdência é eleito a Escolha Certa pela Proteste. Na categoria Cenário Dólar, os planos Platinum e Diamond do produto empataram em primeiro lugar e receberam o selo “Melhor do Teste”. A cobertura superior a US$ 50 mil exigida para despesas médicas e o valor competitivo do plano Platinum foram os destaques do produto, com a relação custo-benefício avaliada como ótima.

Já no Cenário Euro £ 30 mil, os planos Platinum e Diamond também ficaram na primeira posição da categoria, tendo se destacado com cobertura acima da exigida pelo Tratado de Schengen e preços atrativos.

“A conquista desse selo é um reconhecimento do nosso esforço na busca por oferecer os melhores serviços, para que o cliente tenha proteção e tranquilidade diante de imprevistos como perda de bagagem, cancelamento de voos ou acidentes”, afirma Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

As coberturas e capitais variam de acordo com o plano contratado. Além do cancelamento prévio de viagem, despesas médicas hospitalares, perda ou extravio de bagagem, os planos podem oferecer ainda assistência jurídica, traslado de corpo, traslado médico, regresso sanitário, despesas com atendimento médico, hospitalar e odontológico por acidente ou doenças e hospedagem PET, entre outros.

Mais do que a informação do resultado de um teste, o Selo Proteste representa o aval de especialistas que seguem metodologias globais de qualidade. Há 20 anos no Brasil e há mais de 60 anos na Europa, através do Grupo Euroconsumers, a Proteste representa hoje 1,5 milhão de associados globalmente.

Nova homepage

Com o objetivo de melhorar a experiência do cliente, a Bradesco Vida e Previdência reformulou a página do seguro viagem no app Bradesco Seguros, deixando a busca pela apólice mais fácil e rápida. Em uma nova página, agora exclusiva para o produto, os clientes que o contratam podem consultar detalhes das coberturas adquiridas e quais os benefícios assegurados. Além disso, a novidade facilita o acesso à Carta para utilização das regiões amparadas pelo Tratado de Schengen, documento que comprova a contratação do seguro viagem, necessário para entrar na maioria dos países europeus.

“Mais do que oferecer coberturas, sabemos a importância da experiência do consumidor. A página dedicada para o produto torna a navegação do segurado mais simples, facilitando o acesso às informações desejadas”, finaliza Castello.

Sobre a Bradesco Vida e Previdência

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.