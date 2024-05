Netbr Nomeia Carlos Bronson como Gerente Estratégico para Open Banking e Open Insurance

A consultoria brasileira Netbr, especializada em arquitetura de identidade para redes de confiança zero, anuncia a contratação do executivo Carlos Eduardo Bronson Dias Reis como gerente de Contas Estratégicas (Identity-First) para a modernização do mercado financeiro na América Latina.

Bronson, como é conhecido, tem 15 anos de experiência no segmento de soluções de gerenciamento de identidade, sempre com foco em bancos, seguradoras e empresas financeiras. Nos últimos anos, vinha liderando a estratégia comercial da norte-americana Cloudentity, após ter atuado em outras multinacionais como Axaway, Microfocus e Hewlett Packard Enterprise.

Neste período, o executivo esteve à frente de vendas de tecnologia voltadas para o desenvolvimento de Open Banking e Open Insurance para instituições do Brasil, Colômbia, Chile e Argentina.

A Netbr contabiliza cerca de 100 projetos de transformação de identidade em todas as verticais da indústria, tendo conquistado o prêmio de “Melhor Solução Global de Open Banking”, nos EUA, em 2023. No Brasil, suas soluções de governança de identidade e de CIAM (Customer Identity and Access Management) estão presentes em nove das 12 principais operações de Open Finance já implantadas.

Experiência em Open Banking

Na visão de Carlos Bronson, a Netbr é protagonista em projetos de modernização dos modelos de identidade e acesso nas instituições financeiras. “Como poucas empresas no mundo, temos portfólio e casos de uso de grande escala no gerenciamento da identidade de cliente e gerenciamento de permissões em Open Banking”, afirma o executivo.

Para o CEO da Netbr, André Facciolli, a experiência de Carlos Bronson em projetos de CIAM para Open Banking e Open Insurance amplia o diferencial da Netbr em termos de conhecimento agnóstico na área.

“O Bronson ajuda a nossa equipe a deter conhecimento de praticamente todos os projetos relevantes de Open Finance na América Latina”, afirma Facciolli.

Sobre a Netbr

A Netbr introduziu a especialidade de IAM (Gerenciamento da Identidade e Acessos) no mercado brasileiro em 2003. Dede então, a empresa acumula cerca de 100 projetos de alinhamento e automação nessa área para quase todas as verticais da indústria.

Atualmente, a Netbr acompanha projetos de sua autoria no Brasil, Chile e EUA. Seus projetos de modernização de identidade e acesso para Open Banking ganharam reconhecimento mundial.

A Netbr definiu o modelo de segurança “Identity-First” como seu ponto de partida para descrever uma arquitetura de redes posicionando a proteção da Identidade como base para o modelo “Zero Trust”. Saiba mais: www.netbr.com.br .