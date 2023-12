Seguro Empresarial é tema de novo episódio do videocast ‘Com Você Corretor’, da Bradesco Seguros

Executivos da seguradora falam sobre coberturas, oportunidades e estratégias de vendas – Já está no ar o quarto episódio do videocast ‘Com Você Corretor’, produzido e distribuído pela Bradesco Seguros. Desta vez, o diretor da Seguradora, Saint’Clair Lima, e a Superintendente Executiva de Ramos Elementares da Companhia, Raquel Cerqueira, falaram sobre o Bradesco Seguro Empresarial.

Ao longo do episódio, os executivos discutiram sobre as coberturas básicas e acessórias do produto, oportunidades no setor, argumentos de vendas e muito mais. “Nosso Seguro Empresarial é um dos mais completos do mercado. Ele conta com coberturas personalizáveis e exclusivas para cada segmento, atendendo empresas de diferentes ramos de atividades e tamanhos”, ressalta Saint’Clair.

Hoje, o Seguro Empresarial da Bradesco Seguros conta com coberturas básicas e acessórias para 12 segmentos diferentes. As coberturas básicas abarcam oito tipos de eventos em uma única contratação: incêndio; queda de aeronave; queda de raio; explosão ou implosão; tumulto, greve e lockout; fumaça; incêndio decorrente de queimadas em zonas rurais; e impacto de veículos terrestres. “Entre as assistências, nossos segurados podem contar com serviços de chaveiro, guarda-móveis, vigilância, vidraceiro, mão de obra hidráulica e atendimento emergencial 24h”, destaca Raquel.

O novo episódio do videocast ‘Com Você Corretor’ já está disponível no canal do YouTube da Bradesco Seguros

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,4 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/23) e de R$ 364 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,4% (até mai/23) em market share de automóveis no mercado e 16% (até mai/23) de market share em residencial.

Saint’Clair Lima, e a Superintendente Executiva de Ramos Elementares da Companhia, Raquel Cerqueira