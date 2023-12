A importância da preparação dos Líderes

Por Rogério Gonçalves (Instagram: @rogergoncalves.coach) – A formação de líderes é extremamente importante na preparação de colaboradores para exercer um cargo de liderança e ter sucesso à frente do comando das equipes. O executivo Donald McGannon disse certa vez que a liderança não tem a ver com cargos, mas sim com ações. Muitas pessoas apresentam características de liderança mesmo que não ocupem, formalmente, uma posição de gestão. São esses colaboradores que merecem a sua atenção e a sua dedicação com foco na formação de líderes.

Esqueça a ideia de que você só conseguirá os melhores líderes buscando novos profissionais no mercado de trabalho. É hora de valorizar e investir nos talentos que você tem dentro da sua empresa. Neste artigo vamos refletir sobre o papel do líder dentro das empresas. Continue lendo para compreender a importância de identificar líderes entre os seus colaboradores e saber como prepará-los para uma gestão eficiente!

O papel de um líder dentro das empresas

Dificilmente se encontrará empresas de sucesso consolidadas no mercado, sem que por trás esteja o trabalho eficiente das lideranças. Por sucesso empresarial devemos entender que não se trata apenas de uma organização lucrativa, mas que seja exemplo de boa conduta, sobretudo com seus colaboradores. O líder é uma figura de autoridade, diferentemente da chefia que gerencia com autoritarismo.

O líder é inspirador e incentivador por natureza, estimulando o crescimento da equipe em conjunto com os objetivos da empresa. Dessa forma, ele consegue dos colaboradores um empenho e comprometimento bem maiores do que apenas o cumprimento da obrigação contratual, em troca do salário e benefícios no final do mês. Um líder de verdade consegue alinhar a equipe, tratando cada um individualmente, conforme suas habilidades e competências.

Mesmo na diversidade ele consegue harmonizar o grupo e alcançar resultados expressivos para a empresa. É papel do líder construir e preservar um ambiente com atmosfera saudável, manter a organização entre processos e pessoas, de modo que consiga acompanhar a performance e fazer intervenções sempre que necessário. O líder está sempre atento às ocorrências internas sem, contudo, se desligar do mercado ou das práticas da concorrência.

É alguém que compartilha, delega, mas também ouve seus liderados, pedindo opinião para aqueles que estão na operação e entendem melhor do que ele sobre as atividades. No geral, o líder conhece todos os processos e etapas do trabalho das equipes, mas se importa em envolver os profissionais, permitindo maior liberdade de trabalho, desde que os objetivos e metas sejam alcançados dentro do prazo.

É assim que ele conquista o respeito das pessoas e o desejo de cada um em trabalhar com excelência, pois sabem que serão reconhecidos e recompensados em um momento oportuno — um líder jamais deixa de elogiar ou evidenciar os esforços de sua equipe. Invariavelmente, o líder se posiciona ao lado da equipe, orientando, direcionando e corrigindo de maneira cordial, em feedbacks contínuos que servem para orientar e não punir, realinhar e não desestimular.

Para cada colaborador ele encontra o jeito certo de fazer uma abordagem construtiva. É por isso que a formação de líderes é absolutamente necessária, pois ajuda a desenvolver e fortalecer um comportamento agregador, pautado na realização, de acordo com as políticas e normas da empresa.

Por que investir em líderes internos?

Para muitos gestores, o recrutamento de pessoas é o caminho natural para lidar com as lacunas de competências e suprir as necessidades da empresa. Então, por que deveríamos nos preocupar com a formação de líderes internos? Confira!

Conhecimento do negócio

Quem vivencia o dia a dia também sai na frente por conhecer os desafios, oportunidades, forças e fraquezas da organização. Além disso, é alguém que sabe o perfil e histórico das pessoas envolvidas na empresa, bem como as relações entre áreas. Consequentemente, não há surpresas sobre o cenário que o aguarda.

Economia de recursos

Os processos seletivos internos se destacam, ainda, pela redução de despesas. Buscar um líder no mercado pode exigir inúmeras etapas— até mesmo, o pagamento de multas contratuais caso o alvo esteja empregado. E, se a contratação não for bem-sucedida, são necessárias rescisões contratuais e novos recrutamentos.

Ajuste cultural

Em primeiro lugar, os líderes internos são pessoas inseridas na cultura organizacional, que vivenciam nossa missão, visão e valores todos os dias. Portanto, eliminamos um dos principais riscos de contratar: a adaptação do profissional ao modo de ser da empresa.

Relação de confiança

O processo justo, transparente e imparcial de promoção é outro ponto importante para apostar no desenvolvimento de liderança. Com ele, existe uma relação de confiança, pautada na credibilidade e respeito em relação a quem subiu os diversos degraus da empresa por merecimento.

Treinamento para construção de futuros líderes

Aqui é possível explorar os principais grandes benefícios que o treinamento para formação de líderes pode oferecer à sua organização:

AUMENTAR O FOCO EM RESULTADOS E NA GESTÃO

A gestão focada em resultados vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Ela permite que a corporação seja mais competitiva, colocando todo o foco nos produtos do trabalho, seguindo os valores da empresa. Nesse modelo de gerenciamento, a liderança é mais participativa, e a responsabilidade pelos efeitos do trabalho é compartilhada por todos. Daí a importância de uma coordenação que seja efetiva. Um dirigente precisa estar habilitado para atuar em uma direção com foco nos resultados.

E um programa de formação de líderes permite que esse profissional seja capaz de articular diversas ferramentas para promover ações que sejam efetivas, oferecendo o apoio necessário para a equipe e permitindo o envolvimento de todos nas tarefas.

ESTIMULAR QUE O PROFISSIONAL BUSQUE SEU PRÓPRIO DESENVOLVIMENTO

O autodesenvolvimento é uma competência essencial não apenas para a liderança, mas para qualquer profissional. Deixar a responsabilidade do desenvolvimento do colaborador apenas para a empresa é impossibilitar que ele assuma as rédeas de sua trajetória profissional. É preciso que ele tenha interesse e iniciativa na busca por novos conhecimentos e habilidades. Se por iniciativa própria, um profissional busca um treinamento para sua formação como líder, isso enfatiza seu comprometimento com a boa liderança.

Mas também é preciso que a área de Recursos Humanos faça a diferença no desenho de planos de sucessão e formação de líderes, é preciso atuar de forma estratégica, criando ações que possibilitem a preparação desses colaboradores, investindo em ações que promovem o conhecimento técnico e mudanças comportamentais de forma positiva.

FORTALECER AS HABILIDADES ESSENCIAIS

Uma boa liderança começa pelo exemplo. Para incentivar o time a trabalhar bem, o gestor precisa ser engajado e motivado, ter facilidade em interações sociais e ser capaz de planejar estrategicamente. No programa de desenvolvimento de líderes, é possível conhecer as habilidades de um bom coordenador, desenvolvê-las e aplicá-las com a equipe. Ou seja: será a oportunidade de aprender as competências necessárias para ser um bom gestor e ter ferramentas para ser capaz de colocar esse conhecimento na prática.

IMPLEMENTAR UM ESTILO DE LIDERANÇA EFICAZ

O treinamento para formação de líderes pode ajudar na implementação do estilo de liderança mais apropriado para uma organização. Existem vários estilos de liderança, todos com suas próprias vantagens e desvantagens. O treinamento de liderança também pode ajudar os líderes individualmente a desenvolverem seus próprios estilos de liderar, levando em consideração quais os membros da equipe respondem melhor. Para serem líderes eficazes, os profissionais precisam entender seus estilos de liderança.

Na maioria dos programas de liderança, o objetivo é ajudar a construir, desenvolver e cultivar habilidades de liderança em líderes de início a meio de carreira.

INCENTIVAR A REDE DE RELACIONAMENTOS

Outra competência fundamental para formação de qualquer líder é a capacidade de se relacionar com pessoas de diferentes níveis dentro da empresa. É importante incentivar e ensinar os colaboradores a estabelecerem novas parcerias e expandirem suas relações dentro e fora do trabalho, e participar de treinamentos é algo bastante pertinente nesse aspecto.

Conclusão

A preparação dos líderes é a base essencial para o florescimento e a eficiência de qualquer empreendimento, seja ele uma empresa, uma comunidade ou uma equipe. Ela não apenas capacita os líderes a exercerem suas funções, mas também impacta diretamente a cultura organizacional, o desempenho dos colaboradores e a capacidade de enfrentar desafios em um mundo em constante mudança.

Um líder bem-preparado não se resume apenas a ter conhecimento técnico ou habilidades específicas. Envolve também um profundo entendimento das dinâmicas humanas, capacidade de comunicação, inteligência emocional e a habilidade de inspirar e motivar os outros.

Além disso, líderes preparados têm a habilidade de desenvolver e nutrir talentos dentro da equipe, criando um ciclo virtuoso de aprendizado e crescimento. Eles são capazes de guiar seus liderados não apenas na realização de tarefas, mas também no desenvolvimento de habilidades e competências que vão além do trabalho imediato, preparando-os para assumir papéis de liderança no futuro.

A preparação dos líderes é um investimento estratégico. Ela não só impulsiona o desempenho presente, mas também fortalece a resiliência da organização diante de desafios futuros. Líderes bem-preparados são capazes de antecipar mudanças, adaptar-se rapidamente e guiar suas equipes em direção a novos horizontes.

Em resumo, a importância da preparação dos líderes é tão significativa que não se limita apenas ao sucesso momentâneo, mas se estende ao desenvolvimento sustentável e à prosperidade a longo prazo de qualquer grupo, empresa ou comunidade. É um investimento crucial no capital humano e no aprimoramento contínuo das organizações, moldando um futuro mais sólido e promissor.

