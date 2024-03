Seguro do Santander vai dar consulta ginecológica a R$ 25 no Mês da Mulher

Condição é válida para clientes atuais e para novas contratações feitas durante todo o mês de março – No Mês da Mulher, o Santander vai dar um incentivo para aquelas que buscam estar em dia com a saúde: uma consulta médica na especialidade de ginecologia por R$ 25,00. O benefício será dado para todas as clientes do Santander Seguro Acidentes Pessoais, ou para novas contratações da proteção no período de 1 a 31 de março.

Além disso, novas e atuais clientes ganham acesso gratuito por 90 dias ao aplicativo Tem Mulher, que oferece consultas a especialistas em saúde da mulher, assistência parental para auxiliar na educação dos filhos, assistência feminina personalizada para cada momento da vida da mulher, além de eventos online com personalidades e influencers do mundo feminino e materno, programas de hábito saudáveis, cardápios e treinos. O aplicativo possui ainda um canal de apoio a mulheres que sofrem violência doméstica, com orientações legais e suporte psicológico para vítimas.

Tanto a gratuidade por três meses do aplicativo como as condições da consulta por R$ 25,00, durante o mês de março, são válidas para mulheres de todas as faixas etárias. Os especialistas são profissionais da rede médica credenciada do produto Santander Seguro Acidentes Pessoais. O seguro já tem como benefício regular a clientes descontos de até 80% em consultas, exames e medicamentos.

Vale destacar que a consulta pode ser agendada para a titular ou para uma dependente do segurado maior de 18 anos no aplicativo, no portal www.app.temsaude.com/login ou pela Central de Atendimento pelos números 4000-1640 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 836 8836 (para as demais regiões).

“Essa campanha reforça o nosso total interesse pela saúde de nossas clientes, mas também visa tornar mais conhecido um seguro que traz muitos benefícios embutidos, como sorteios e garantias em casos de acidentes, principalmente para a mulher que é autônoma, pequena ou média empreendedora”, afirma Denis Ferro, senior head de Produtos da Santander Seguros. O produto Santander Acidentes Pessoais pode ser contratado pelo aplicativo do Banco, pela central de atendimento ou pela rede de agências.

Denis Ferro, senior head de Produtos da Santander Seguros