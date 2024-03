Seguro de RC Geral ganha plataforma digital e mostra compromisso da companhia em realizar entregas cada vez melhores aos corretores

A AXA no Brasil lança a plataforma digital para o Seguro de Responsabilidade Civil Geral, que trará maior simplificação e agilidade aos corretores que trabalham com o produto. Tecnologia é um dos focos da empresa para 2024, que continua com a digitalização do seu portfólio para realizar entregas cada vez melhores.

Por meio da plataforma digital, o corretor pode não só cotar o Seguro de Responsabilidade Civil Geral, como também finalizar toda a contratação. A companhia acredita que, com a crescente digitalização dos produtos e processos, isso traz para o corretor um papel de consultor de negócios ainda mais importante.

“Aqui na AXA, encaramos a tecnologia como uma aliada. Ao digitalizar os nossos processos de ponta a ponta, deixamos a compra mais simples, contribuímos para que o corretor se torne ainda mais consultivo. Além disso, também ampliamos o alcance do produto para que mais corretores possam colocar o seguro em seu portfólio e oferecer a seus clientes”, explica a Vice-presidente Comercial e Marketing, Karine Brandão.

Essa e outras ações fazem parte da evolução da AXA no Brasil em tecnologia com foco na inovação. Os temas têm perpassado outras áreas da companhia e sido aplicados, por exemplo, em vistorias remotas de sinistros de alguns produtos, usando drones, sem a necessidade da presença física de um profissional. Esse tipo de prática já é usada nos seguros como Property e Condomínio. Outra área que também tem ganhado investimento em tecnologia é o atendimento ao cliente, que continua próximo, porém ganhou em agilidade com ferramentas como o chatbot.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Facebook: @AXAnoBrasil

Linkedin: AXAnoBrasil

Instagram: @AXAnoBrasil

YouTube: https://www.youtube.com/c/AXAnoBrasil

Website: https://www.axa.com.br