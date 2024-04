Sabemi investe na destinação correta de resíduos

Parceria com a Arco já evitou que mais de 23 toneladas de resíduos fossem levados para aterros sanitários – Comprometida com a redução dos impactos adversos das suas atividades, a Sabemi Seguradora vem desenvolvendo, desde 2019, uma parceria de sucesso com a Arco, especializada na destinação correta dos resíduos gerados na matriz da empresa, em Porto Alegre. Em cinco anos de parceria, mais de 23 toneladas de resíduos que seriam alocados em aterros sanitários da região foram devidamente coletados e tratados pela Arco, gerando impactos positivos no meio ambiente e na sociedade.

Além da transformação de 5,5 toneladas de resíduos orgânicos em mais de três toneladas de adubo, a parceria já criou 11 empregos formais para ex-catadores e vem contribuindo para a geração de emprego e renda para cerca de 58 cooperados da capital gaúcha. “Proteger o meio ambiente é um dos nossos compromissos e um dos valores que cultivamos há 50 anos. Ao longo desta trajetória, sempre desenvolvemos ações de redução do impacto ambiental da nossa atividade, com iniciativas de educação socioambiental e conscientização junto a nossas partes interessadas, especialmente em relação à destinação adequada dos resíduos”, explica a diretora executiva de Planejamento Estratégico e Compliance da Sabemi, Eliana Schwingel Diederichsen.

Somente em fevereiro, a parceria com a Arco retornou 130 kg de materiais recicláveis para reaproveitamento da indústria como matéria-prima. Além disso, 31% dos resíduos foram transformados em adubo e 54% do total de descartes foram desviados de aterros sanitários. “São resultados expressivos que mostram o comprometimento de toda a nossa equipe. Cada um tem feito a sua parte, consolidando o conceito ´lixo zero’ na empresa e contribuindo, assim, para o atendimento dos princípios que norteiam nossa Política de Sustentabilidade”, diz Eliana.

Sobre a Sabemi Seguradora

A Sabemi Seguradora integra o Grupo Sabemi, que há 50 anos atua no ramo de seguros de pessoas, previdência e serviços financeiros, com foco na proteção e na segurança de seus parceiros, clientes e de seus mais de um milhão e meio de segurados. Presente em todo o Brasil, a Sabemi conta com sucursais e canais digitais, além de 300 Corretores cadastrados. Dentre os seus principais reconhecimentos, estão as premiações na área de gestão de pessoas e valorização dos colaboradores, como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB.

Eliana Schwingel Diederichsen, diretora executiva de Planejamento Estratégico e Compliance da Sabemi,