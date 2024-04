CORPe e Humana Saúde reformulam preços para maior competitividade em planos coletivos por adesão na região Sul

Estratégia comercial mais agressiva visa ganhar mercado especialmente na região de Londrina – A CORPe Saúde, administradora de benefícios em expansão por todo o país, e a operadora Humana Saúde, tornaram mais competitiva a estratégia comercial para atuação na região Sul do Brasil.

A nova estratégia, que inclui nova tabela de preços dos planos coletivos por adesão, foi apresentada a corretores da região em evento realizado nesta terça-feira, 02 de abril, no R2 Bar, em Londrina, com a presença de lideranças das duas empresas. Entre os líderes da CORPe estiveram o presidente da CORPe, Dirceu Canal, o gerente Geral, Manoel Fontes, e a gestora da região Norte do Paraná, Marisa Gouvea. Representando a Humana Saúde, participaram o diretor Rodrigo Góes e o gerente Comercial Wagner Araújo. O evento reuniu mais de 70 corretores de planos de saúde.

“Este é um relançamento da nossa parceria com a Humana Saúde, agora com uma nova tabela, mais agressiva e competitiva. A operadora quer entrar forte na região de Londrina, por isso reestruturou seu time, para ganhar mais competitividade comercial”, conta Manoel Fontes. Na visão do gerente, é muito importante, tanto para CORPe quanto para a Humana, ocupar a lacuna de mercado na região Sul.

“Estivemos com mais de 70 corretores parceiros em um evento muito descontraído, happy hour com sorteios de brindes, aproximando os profissionais das equipes da operadora e da administradora, pois o relacionamento será fundamental para essa retomada e recuperação do espaço que a Humana já tinha ocupado anteriormente na região de Londrina, que é bem competitiva, com produtos acessíveis e agressivos comercialmente. A CORPe e a Humana estão de braços dados para trazer resultado excepcional na região de Londrina”, comenta.

Wagner Araújo ressalta que Londrina é praça muito importante para a Humana Saúde. “É uma região em que todas as operadoras querem atuar, assim como nossa parceira CORPe, que realizou este evento tão importante, reunindo todo nosso canal de vendas, formando pelo nosso time de corretores. Chegamos novamente em Londrina, agora de uma forma bem agressiva comercialmente, relançando a tabela de preços dos planos coletivos por adesão, tornando-os mais competitivos, porque acreditamos muito nessa praça e na parceria com a CORPe. Iremos realizar um excelente trabalho”, acredita.

Sobre a CORPe Saúde

Fundada em 2013, a CORPe Saúde hoje possui sede em Alphaville (São Paulo), e operações em 20 estados mais Distrito Federal. Atualmente, conta com a parceria ativa de mais de 3,5 mil corretores que atuam no segmento de saúde, e, em seu cadastro geral, mais de 10 mil corretores já venderam produtos com a empresa. O portfólio contempla produtos de mais de 50 operadoras de todo o Brasil.

Evento CORPe e Humana Saúde em Londrina: (E/D) Edson, gestor Comercial Humana, Marisa Gouvea gestora Comercial CORPe, Rodrigo Góes, diretor Humana, Manoel Fontes, gerente Geral CORPe, Wagner Araújo, gerente Comercial Humana, e Dirceu canal, presidente CORPe.