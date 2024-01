Sabemi emite FIDC de R＄ 300 milhões

Fundo foi lançado em parceria com a Somacred e a XP Investimentos – Atenta às oportunidades de mercado decorrentes da contínua redução da taxa Selic, a Sabemi, referência nacional em seguro de pessoas, previdência e serviços financeiros, lançou, em parceria com a Somacred e a XP Investimentos, um novo fundo de investimentos em direitos creditórios (FIDC) no valor de R$ 300 milhões. “A oferta foi muito bem recebida pelo mercado, denotando otimismo em relação à disponibilização de novos ativos”, explica o diretor executivo de Serviços Financeiros da Sabemi, Rodrigo Severo, ressaltando que o FIDC tem como objetivo ampliar o crédito ao mais de um milhão de segurados da empresa. Reconhecida no mercado de capitais, a Sabemi lançou 16 ofertas de FIDC – fundos de renda fixa, com rendimento atrelado a uma taxa previamente acordada – nos últimos 15 anos.

Nos últimos 15 anos, o Grupo Sabemi, com matriz em Porto Alegre (RS), lançou 16 ofertas de FIDC (Foto: Sabemi/Divulgação)

Sobre o Grupo Sabemi



Com matriz em Porto Alegre (RS), o Grupo Sabemi atua há 50 anos no ramo de seguro de pessoas, previdência e serviços financeiros, com foco na proteção e na segurança de seus parceiros, clientes e de seus mais de um milhão de segurados. Principal empresa do Grupo, a Sabemi Seguradora está presente em todo o Brasil com sucursais e canais digitais, além de uma rede de mais de 300 representantes e corretores. Dentre os maiores reconhecimentos do Grupo, estão as premiações na área de gestão de pessoas e valorização dos colaboradores, como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB.