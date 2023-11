Rodobens oferece redução de até 50% no consórcio durante a Black Friday

Clientes poderão aproveitar condições especiais para a aquisição de novas cotas até o fim do mês – A Rodobens também preparou uma grande oportunidade para os clientes no mês da Black Friday. Será uma série de condições diferenciadas na aquisição de novos consórcios, como para quem ainda deseja programar a aquisição de um bem, por meio de uma das soluções financeiras que mais crescem no País.

São grupos especiais, onde os clientes que adquirirem cotas de automóveis e imóveis em determinados grupos, terão a oportunidade de pagar apenas 50% da parcela do consórcio até a contemplação ou metade do prazo da cota. Em outros grupos, os clientes poderão adquirir o Consórcio Rodobens, com desconto especial de 15% na taxa de administração.

De acordo com Sebastião Cirelli, diretor do Consórcio Rodobens, com o fim do ano se aproximando, as pessoas tendem a usar o 13º salário para quitar dívidas, aplicar em investimentos ou até para presentear familiares e amigos. “Como especialistas em projetos de vida, entendemos que o consórcio é a solução ideal tanto para quem quer planejar novos investimentos, quanto para aquisição de bens e serviços, além de ser uma ótima opção de presente, pois é uma forma de facilitar as oportunidades e acessos ao primeiro bem”, afirma Cirelli.

As ofertas estão disponíveis no site, aplicativo da Rodobens ou em todas as concessionárias da marca.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto (SP), presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

