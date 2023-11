Bradesco Vida e Previdência promove o 1º Encontro de Assessorias

Executivos da seguradora se reuniram com cerca de 40 profissionais de todo país em dois dias de evento – Com o objetivo de promover um relacionamento cada vez mais próximo às assessorias de seguros, a Bradesco Vida e Previdência realizou, nos dias 8 e 9 de novembro, em São Paulo, o 1º Encontro de Assessorias. O evento contou com a presença de cerca de 40 profissionais de todo o país, além de executivos da companhia, para debater temas referentes a produtos, processos e investimentos, visando melhorar as jornadas de venda de seguros de vida e previdência privada.

Durante o encontro, os profissionais tiveram a oportunidade de compartilhar os desafios enfrentados no dia a dia e conhecer os esforços da empresa para endereçar as demandas identificadas e oferecer uma melhor experiência para assessorias, corretores e clientes. A companhia aproveitou a ocasião para reconhecer as assessorias que se destacaram ao longo do ano e iniciar uma nova campanha de incentivo.

Desde o começo do ano, quando a estrutura comercial da Bradesco Vida e Previdência passou a contar com equipes dedicadas, a empresa vem intensificando as ações junto aos parceiros de negócios. A companhia mantém parceria com assessorias de todas as regiões, que, somadas, compõem uma força de venda de mais de dez mil corretores em todo o Brasil.

Sobre a Bradesco Vida e Previdência

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas