Rodobens leva mais de 80 clientes a Trancoso

A viagem durou quatro dias e o grupo aproveitou as lindas paisagens da região, conhecida como a Costa do Descobrimento – Entre os dias 27 e 30, a Rodobens levou mais de 80 clientes e acompanhantes para conhecer as belezas de Trancoso (BA). A região, conhecida como a Costa do Descobrimento, foi o destino escolhido para mais uma viagem de relacionamento, proporcionando uma experiência única para os participantes.

O grupo, que ao adquirir cotas de imóvel atreladas com viagem, contou ainda com uma programação diversificada no resort Club Med, com jantares, um tour pelo Quadrado de Trancoso e momentos de descontração pelas praias deslumbrantes da cidade.

De acordo com Sebastião Cirelli, diretor do Consórcio Rodobens, a iniciativa reforça o compromisso da empresa de estar presente em todos os momentos da vida de seus clientes. “É uma oportunidade única e especial de relacionamento, que nos permite ajudar as pessoas a realizar seus sonhos, conquistando seus bens e, ainda, celebrando esse novo passo com uma viagem que certamente será responsável por um vínculo afetivo muito forte com a marca”, diz o diretor.

Este ano, a Rodobens já levou mais de 1.300 clientes a diversos destinos nacionais e internacionais, como Munique, Paris e Porto de Galinhas.

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto (SP) presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

