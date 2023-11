O presidente do CVG-RJ, Edson Calheiros, participará da Jornada do Seguro 2023

O tema em debate será “Novas Fronteiras do Seguro de Vida e Previdência” – A programação, organizada em parceria pela Revista Seguro Total e pelo site Universo do Seguro, será realizada na próxima terça-feira, 05 de dezembro de 2023, a partir das 9hs, no Hotel Estanplaza International, em São Paulo. O painel, com participação do presidente do CVG-RJ, será às 10 horas.

Além de Edson Calheiros, participarão grandes especialistas do setor, tais como, João Paulo Moreira de Mello, presidente do Clube de Seguro de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) e de Carlos André Cordeiro, Vice-Presidente do Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil (ISB Brasil).

“Será uma oportunidade excelente para debater os rumos dos Seguros de Vida e Previdência e ampliar oportunidades de negócios nestes segmentos”, avalia o presidente do CVG-RJ, Edson Calheiros.

Programação – A estimativa dos organizadores é que o evento receba 200 participantes com 30 painelistas apresentando os mais variados temas.

O CVG-RJ é um dos apoiadores institucionais do evento, além do Instituto Tech Mail; CESB; CIST e ISB Brasil.

Serviço:

Evento: Jornada do Seguro 2023

Painel: Novas Fronteiras do Seguro de Vida e Previdência

Participação: Edson Calheiros, presidente do CVG-RJ e da Associação Nacional das Microsseguradoras & Seguros Inclusivos; João Paulo Moreira de Mello, presidente do Clube de Seguro de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) e Carlos André Cordeiro, Vice-Presidente do Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil (ISB Brasil)

Data: 05 de dezembro de 2023

Horário: 10 horas

Local: Hotel Estanplaza International (Rua Fernandes Moreira, 1293 – Chácara Santo Antônio, São Paulo – SP)

Promoção: Revista Seguro Total e Universo do Seguro

Programação e inscrições: Site jornadadoseguro.com. Ou através da plataforma Sympla.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 57 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro.

Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.