Quiver, empresa da Dimensa, promove webinar sobre seguros de bicicletas

Em parceria com a FF Seguros, Quiver tira dúvidas sobre a proteção para o veículo de duas rodas – A Quiver, adquirida em fevereiro e responsável pela unidade de seguros da Dimensa, realiza no próximo dia 10 de abril (quarta-feira), às 10h, o webinar Como garantir uma boa proteção ao seu cliente no Seguro de Bicicleta. O primeiro encontro do ano será realizado em parceria com a FF Seguros, seguradora brasileira, atuante nos segmentos comercial, industrial, varejo e digital, pertencente ao Grupo Fairfax Holding. O bate-papo irá debater sobre o universo dos seguros para bike, com temas como a importância da contratação da cobertura de terceiros, dicas para mitigar riscos durante a pedalada, como avaliar o valor do bem na contratação, o que fazer em um eventual sinistro, como a solução de multicálculo Quiver pode ajudar os corretores a oferecerem sempre a melhor proteção para os clientes, dentre outros temas importantes.

O evento é gratuito e apresentado por Guilherme Gomes, executivo comercial da Quiver, e Vânia Coelho, analista de negócios da Quiver Mult, além da participação especial do convidado Daniel Camargo, superintendente de produtos da FF Seguros.

SERVIÇO

Webinar Como garantir uma boa proteção ao seu cliente no Seguro de Bicicleta

Data: 10 de abril de 2024, quarta-feira

Horário: 10h

Link para inscrição: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RVVh_6W4QQm1p3jal9Rv3A#/registration

Sobre a Dimensa

Resultante da parceria entre a TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, e a B3, principal instituição de infraestrutura do mercado financeiro nacional, a Dimensa é referência em tecnologia para operações financeiras. Com sistemas escaláveis e adaptáveis ao porte de cada negócio, o portfólio de soluções da companhia é construído e constantemente atualizado por profissionais que conhecem a rotina do setor financeiro, com foco em operações mais digitais, mantendo as exigências regulatórias em dia. Em fevereiro de 2024, adquire a Quiver, líder em soluções para o ecossistema de seguros e passa a atuar também no mercado de seguros, com foco em análise de dados, estatística e digitalização de operações de seguros.