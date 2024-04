MAPFRE anuncia novo gerente comercial para a sucursal de Vitória

Com experiência de seis anos na companhia, Luiz Paulo Dias assume filial da capital do Espírito Santo com a missão de manter o alto padrão de atendimento aos corretores – A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, anuncia a nomeação de Luiz Paulo Dias como novo gerente comercial da sucursal de Vitória, capital do Espírito Santo. Dias assume o papel de liderança regional da companhia, reportando-se diretamente ao diretor territorial da MAPFRE, Diego Bifoni. Sua promoção reflete o compromisso contínuo da MAPFRE em cultivar e reconhecer talentos internos para impulsionar suas operações regionais.

Formado em Ciências Contábeis e em Administração pela Universidade Norte do Paraná, Dias é especialista em Gestão Comercial pela Escola de Negócios e Seguros. O executivo faz parte dos quadros da companhia desde 2018, acumulando experiência em vendas, planejamento, organização e execução de atividades na distribuição de todos os produtos da linha de negócios da empresa. Nos últimos anos, o executivo esteve à frente dos fluxos operacionais junto aos corretores de Vitória, envolvendo incentivos, treinamentos e desenvolvimento de competências comerciais.

Ao assumir a nova função estratégica, Dias tem como principal missão manter o alto padrão de atendimento aos parceiros de negócios da MAPFRE em Vitória, uma das capitais mais representativas em faturamento e emissão de prêmios para a seguradora na região Sudeste. Além disso, ele está encarregado de reforçar acordos comerciais já estabelecidos e de potencializar a conquista de novos clientes, consolidando ainda mais a presença e os diferenciais da MAPFRE no mercado local.

“Estou muito entusiasmado em assumir este novo desafio como gerente comercial da sucursal. O conhecimento do mercado local é muito importante para identificar oportunidades de crescimento e estreitar laços com corretores, nosso principal canal de distribuição na região”, afirma Luiz Paulo Dias, que assumiu o posto nesta semana.

“Luiz Paulo é um profissional dedicado, jovem e ao mesmo tempo muito experiente, cujo compromisso com a excelência e sua habilidade em cultivar relacionamentos sólidos serão inestimáveis para o crescimento contínuo da MAPFRE em Vitória. Ele está há bastante tempo na empresa e seu crescimento na companhia é reflexo da sua capacidade comercial e profundo conhecimento do nosso mercado. Estamos confiantes de que sua liderança fortalecerá ainda mais nossa posição no mercado capixaba”, afirma Diego Bifoni, diretor territorial da MAPFRE.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.