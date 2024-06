Presidente do CIST participará do 3º Seminário Seg News de Seguro de Transporte de Cargas

Frederico Leopoldo, novo presidente do Presidente do CIST (Clube Internacional de Seguro de Transportes) será um dos palestrantes na abertura do evento.

O seminário está agendado para o dia 03 de Julho no formato on line (Plataforma GoogleMeet) a partir das 14h00.



Além dele, também estão confirmadas as participações de Bruna Medeiros, Presidente da GRISTEC – Associação Brasileira das Empresas de GRis e TECs; Marcelo Silva, Subscritor na Albatroz MGA e Paulo Alves, Diretor Técnico de Transportes na EZZE Seguros.

3º SEMINÁRIO EAD SEG NEWS DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS

Lei 14.599-2023 (RC Transportador) – Gerenciamento de Riscos – Tecnologia-MGA´s – Regulação de Sinistros



Data: 03 de Julho de 2024

Hora: 14h00 ás 17h30

Inscrição: R$ 80,00 (A partir de 2 Inscrições R$70,00)

Plataforma: Google Meet (Ao Vivo)

Realização: Centro de Capacitação Profissional Seg News (www.agenciasegnews.com.br)

Coordenação: Ivanildo J. M. Sousa, CEO da Agência Seg News

Publico Alvo: Profissionais de Companhias de Seguro, Corretoras de Seguros, Advogados, Consultorias, Gerenciadoras de Riscos, Empresas de Regulação de Sinistros, Empresas de Tecnologia e Rastreamento

Palestrantes Confirmados:

Bruna Medeiros, Presidente da GRISTEC – Associação Brasileira das Empresas de GRis e TECs

Frederico Leopoldo, Presidente do CIST (Clube Internacional de Seguro de Transportes)

Marcelo Silva, Subscritor na Albatroz MGA

Paulo Alves, Diretor Técnico de Transportes na EZZE Seguros

(O link para participação será enviado em um Grupo do Evento)

