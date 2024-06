Porto Seguro anuncia desconto no seguro RC Ambiental Transportes

Produto oferece opções completas a valores competitivos – A Porto Seguro anuncia desconto de 10% no produto Seguro de Responsabilidade Civil Ambiental Transportes (RC Ambiental Transportes), uma solução completa e acessível para proteger embarcadores (proprietários de mercadorias) e transportadores contra os riscos de danos ambientais causados durante o transporte de cargas. A promoção para contratação do produto ocorrerá entre os dias 3 e 14 de junho.

O RC Ambiental Transportes da Porto Seguro oferece soluções para atender empresas que realizam atividades de transporte de mercadorias e resíduos, com coberturas para possíveis danos que a carga, seja ela perigosa ou poluente, possa causar ao meio ambiente e à propriedade de terceiros. Neste produto, as coberturas básicas incluem:

•Danos pessoais e materiais a terceiros: em caso de acidentes que causem danos a terceiros ou propriedades durante o transporte da carga.

•Despesas de limpeza: para arcar com os custos de remediação de áreas contaminadas em decorrência de vazamentos ou outros eventos que causem danos ao meio ambiente.

•Custos de monitoramento e remediação: cobertura de despesas com monitoramento ambiental, descontaminação do solo, águas de superfície e lençóis freáticos.

Atendimento personalizado

Ao contar com o atendimento personalizado dos corretores parceiros da Porto, o cliente tem acesso às consultas especializadas que oferecem soluções adequadas para cada caso. A orientação destes profissionais garante o suporte durante a escolha dos serviços disponíveis e acompanhamento de todos os processos, garantindo que os clientes estejam sempre amparados.

Coberturas adicionais para proteção ainda mais completa

Além das coberturas básicas, o RC Ambiental Transportes da Porto Seguro oferece serviços adicionais para garantir ainda mais proteção às empresas. É o caso da opção de poluição decorrente de eventos não acidentais, que garante proteção durante o transporte que ocasione poluição decorrente da carga ou do tanque de combustível e fluídos automotivos do veículo de transporte.

A cotação pode ser realizada pelo site ou com um dos nossos 37 mil corretores parceiros disponíveis.

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 75 anos de mercado, a companhia possui quatro verticais de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço. Além de 15,9 milhões de clientes únicos, 12,9 mil funcionários, 13 mil prestadores e 37 mil corretores parceiros, a empresa conta ainda com 54 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Fazem parte do universo Porto: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência, Porto Seguro Uruguay entre outras. Em 2023, a Companhia apresentou R$ 31,7 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 2,26 bilhões. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.