Pottencial simplifica contratação de seguro Máquinas e Equipamentos para ampliar acesso a pequenos produtores

A Pottencial Seguradora, que cresceu 25% no segmento de Máquinas e Equipamentos em 2023, tem buscado expandir sua atuação junto a produtores da agricultura familiar.

Esse segmento responde por 77% das propriedades rurais do país, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Porém, diferentemente dos grandes produtores, o acesso ao seguro de máquinas, por esse importante segmento, ainda é desafiador, o que deixa os pequenos expostos aos ataques crescentes de quadrilhas especializadas em roubos de tratores e implementos.



O Head de Canais Estratégicos da Pottencial, Paulo Marchezine, explica que a empresa busca ofertar um produto mais aderente a realidade desse segmento de mercado, com um custo-benefício adequado às suas necessidades.

“Nossa preocupação é oferecer coberturas que abrangem o que os agricultores familiares mais precisam, em vez de um portfólio extenso que mais confunde que ajuda. Elaboramos um modelo de produto mais aderente para que eles possam ter a melhor solução de custo-benefício”

diz Marchezine.

Essa proposta tem sido levada pela Pottencial em diversos eventos do setor de Agronegócio no país, através de seus parceiros nos segmentos de instituições financeiras e concessionárias de Máquinas e Equipamentos.



Ele explica que, nesses eventos, é oferecido um produto com as principais coberturas demandadas pelo consumidor de uma forma geral, mas de maneira simplificada.

“Fornecendo duas ou três informações, em menos de um minuto o pequeno produtor já pode obter a sua apólice, proporcionando acessibilidade e comodidade aos clientes”

explica Marchezine.

O executivo afirma que a Pottencial planeja expandir o modelo de apoio, estando cada vez mais presente junto a instituições financeiras, revendas de máquinas e equipamentos e outros parceiros, além de feiras e eventos. “Temos nos especializado em simplificar o modelo de contratações, ampliar as soluções para equipamentos agrícolas e de energia renovável”.



A seguradora já confirmou presença em outras feiras pelo país: Agrishow (29 de abril a 03 de maio, em Ribeirão Preto); Bahia Farm Show (11 a 15 de junho, na cidade de Luis Eduardo Magalhães); e Coopercitrus Expo (22 a 26 de julho, em Bebedouro).

Sobre a Pottencial Seguradora

A Pottencial Seguradora tem os pilares de tecnologia, pessoas e foco no cliente como principais aliados no desenvolvimento de soluções para tornar a contratação de um seguro cada vez mais ágil e simples. Fundada em 2010 em Belo Horizonte, a Pottencial é líder nacional do seguro Garantia desde 2017 e a vice-líder do Fiança Locatícia desde 2018. Além desses produtos, a Pottencial oferece ainda, em todo o país, os seguros Residencial, Empresarial, Máquinas e Equipamentos, Riscos de Engenharia e o Vida.