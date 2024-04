CSP-MG lança série de cursos de capacitação

Treinamentos ensinam na prática como vender seguros de vida, previdência, seguros e planos de saúde

Visando capacitar e atualizar os agentes do mercado, o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) lança uma série de cursos on-line sobre comercialização de seguros de vida, previdência, seguros e planos de saúde. O primeiro treinamento acontece de 6, 7 e 8 de maio.



A expectativa da entidade é qualificar corretores que já atuam nos ramos e os novos entrantes. Os cursos também são abertos a colaboradores de corretoras, assessorias e seguradoras. As aulas serão transmitidas pela plataforma Zoom, sempre das 8h30 às 10h30. A entidade emitirá certificado de participação.

“Nosso objetivo é capacitar tanto os corretores que já vendem os produtos quanto aqueles que buscam se reciclar e, também, quem pretende ingressar nessas áreas. Serão treinamentos que vão ensinar na prática como comercializar os seguros”

explica o presidente da entidade, João Paulo Moreira de Mello.

Os instrutores são profissionais com larga experiência no mercado, como o corretor de seguros e CEO da TGL Consultoria, Rogério Araújo, o professor e consultor, Maurício Tadeu Morais, e o professor e corretor Charles Lopes.



Entre os temas abordados, estão a prospecção, geração e conversão de leads em negócios, abordagem e superação de objeções, planejamento estratégico.

“A intenção é que a pessoa termine o curso sabendo exatamente o que deve fazer para vender os produtos. O setor de Pessoas está em forte crescimento e oferece inúmeras oportunidades de ganhos aos corretores”

acrescenta Mello.

O investimento em cada curso é de R$ 100,00. As inscrições para o primeiro treinamento estão abertas e devem ser feitas no link: https://forms.gle/G8a1uHCsQdXzyfwi7



Após efetuar a transferência pelo PIX (chave 12890084000165), é preciso enviar o recibo para o e-mail da entidade: secretaria@cspmg.com.br. Parte do valor arrecadado será destinado a ações sociais apoiadas pelo CSP-MG.



Agenda – O treinamento “Estratégias de comercialização de seguros de vida” acontece nos dias 6, 7 e 8 de maio. Já o curso sobre previdência está previsto para 20, 21 e 22 de maio e o de saúde, 17, 18 e 19 de junho. O convite e o formulário de inscrição serão divulgados em breve.