Pottencial Seguradora anuncia adesão do produto Residencial à plataforma multicálculos TELEPORT

A Pottencial Seguradora vai plugar o seguro residencial na plataforma Teleport, um dos mais tradicionais sistemas multicálculo do mercado, que permite ao corretor fazer cotações e emissões em poucos segundos.

Por esse modelo, as cotações são feitas nos sistemas de diversas seguradoras sem que seja necessário cotar uma a uma, proporcionando um ganho substancial de tempo para a jornada do cliente.

O Diretor Comercial da Pottencial, Cláudio Lendecker, afirma que a nova parceria é mais uma ação da seguradora para ampliar o relacionamento com os parceiros em todas as regiões do país e acelerar o crescimento do produto, já que o Teleport é uma plataforma com alcance nacional.

Segundo ele, além da agilidade oferecida pela plataforma, a possibilidade de customização das coberturas e assistências, de acordo com o perfil e a necessidade do cliente, tornam a oferta ainda mais efetiva. “Estamos muito otimistas com essa nova parceria, que trará ainda mais capilaridade para nosso produto Residencial”, diz Lendecker. Ele lembra que o seguro residencial vem ganhando cada vez mais relevância no mercado.

Sobre a Pottencial Seguradora

A Pottencial Seguradora tem os pilares de tecnologia, pessoas e foco no cliente como principais aliados no desenvolvimento de soluções para tornar a contratação de um seguro cada vez mais ágil e simples. Fundada em 2010 em Belo Horizonte, a Pottencial é líder nacional do seguro Garantia desde 2017 e a vice-líder do Fiança Locatícia desde 2018. Além desses produtos, a Pottencial oferece ainda, em todo o país, os seguros Residencial, Empresarial, Máquinas e Equipamentos, Riscos de Engenharia, Seguro Garantia Estendida de Máquinas e Equipamentos e o último lançamento, Vida.

Cláudio Lendecker, Diretor Comercial da Pottencial