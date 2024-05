Allianz Partners Brasil inaugura lactário em seu escritório

Espaço reforça o apoio à maternidade para colaboradoras – Pensando em contribuir com a saúde e bem-estar das colaboradoras, a Allianz Partners Brasil, líder global em assistência 24 horas, inaugurou neste mês, em seu escritório em São Bernardo do Campo, um lactário para colaboradoras que são mães e alimentam os filhos com leite materno. O espaço, de acesso restrito às colaboradoras mães, conta com poltronas e uma geladeira, para que a qualquer hora do expediente, possam extrair ou armazenar leite, com toda privacidade, higiene e conforto necessários.

A amamentação desempenha papel fundamental para auxiliar no crescimento saudável dos bebês, pois além contribuir para sua formação cognitiva, crescimento e imunidade, também proporciona diversos benefícios para a mãe no pós-parto. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), bebês amamentados têm menos risco de desenvolver sobrepeso e diabetes na vida adulta, por exemplo.

O ambiente de trabalho também pode ter grande influência na continuidade da amamentação: no Brasil, o período de licença-maternidade determinado por lei é de quatro meses, o que pode interferir na amamentação exclusiva até o início da introdução alimentar, que costuma ocorrer a partir dos seis meses de idade do bebê. De acordo com o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI) de 2021, menos da metade das crianças brasileiras (45,7%) são amamentadas de forma exclusiva nos primeiros seis meses de vida.

Luana Pozo, que está em fase de amamentação, é Supervisora de Desenvolvimento Humano e Organizacional na Allianz Partners Brasil e foi uma das responsáveis pela realização do projeto. “Retornar ao trabalho após a chegada de um bebê é muito desafiador, ainda mais quando decidimos manter a amamentação. Ter um lactário no escritório mostra o apoio à maternidade e nosso compromisso em oferecer um ambiente inclusivo e acolhedor para todos da equipe”, acredita.

Segundo a diretora de Recursos Humanos da Allianz Partners Brasil, Simone Rezende, a organização de um lactário na unidade veio a partir de solicitações de colaboradoras mães durante a pesquisa de clima interna realizada anualmente.

“Entendemos que, mesmo após o período da licença maternidade, o aleitamento materno deve continuar a ser tratado com a devida importância, uma vez que a amamentação é capaz de reduzir em até 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de cinco anos. Pensando nisso, o lactário nasceu a partir da demanda em proporcionar um local seguro e apropriado para que as nossas colaboradoras continuem a amamentar seus bebês com todo o apoio necessário”, afirma Simone.

Jeniffer Bombonato, Supervisora de Atendimento ao Cliente, também foi uma das convidadas para a inauguração do lactário e acredita que o espaço poderá trazer diversos benefícios. “Fiquei muito feliz em ver que a empresa tem investido cada vez mais na qualidade de vida de seus colaboradores, sempre valorizando a igualdade. Pensaram em cada detalhe para que as mamães pudessem ter um conforto e privacidade”, afirma.

Além do lactário, a Allianz Partners Brasil tem implementado outras ações em apoio à maternidade. Desde o ano passado todos os colaboradores que estão em licença maternidade ou paternidade recebem um kit de enxoval para seus filhos recém-nascidos utilizarem.

