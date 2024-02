Pottencial conquista liderança em seguro garantia pelo sétimo ano consecutivo em 2023

Novo ranking da Superintendência de Seguros Privados (Susep) mostra que a Pottencial conquistou, pelo sétimo ano consecutivo, em 2023, a liderança do mercado brasileiro de seguro garantia em prêmios emitidos. Após arrecadar R$ 670,10 milhões, a empresa mineira encerrou o ano com uma fatia 15,50% do total de seguros contratados. Em todo o país, os prêmios nesta modalidade somaram R$ 4,3 bilhões. No segmento de fiança locatícia, a Pottencial emitiu R$ 777 milhões em prêmios, mantendo o segundo lugar no ranking nacional da Susep.

Segundo o relatório, a arrecadação do setor de seguros, como um todo, foi de R$ 388,03 bilhões em 2023, representando um crescimento de 9% em relação ao ano anterior.

No Future Day, workshop de alinhamento interno realizado no dia 1º de fevereiro, na sede da Pottencial, em Belo Horizonte, o CEO João Geo Neto falou sobre o bom momento do setor e também sobre as perspectivas para 2024. Ele disse que, apesar de relativamente jovem, a Pottencial vem se posicionando ao lado de grandes players do mercado, com um grande foco em melhorar cada vez mais a experiência do cliente, transformando a forma de se contratar seguro no Brasil.

Para atingir esse objetivo, segundo ele, a empresa aposta em um time engajado e altamente capacitado. Além disso, segundo o executivo, o investimento pesado em tecnologia tem sido outro pilar da empresa. São cerca de R$ 80 milhões por ano. E, em 2024, não será diferente.

“Buscamos ser ágeis no atendimento dos nossos clientes, além de proativos, eficientes e dedicados. Também somos focados e obstinados por crescimento e resultado”, afirmou o CEO.

Sobre a Pottencial Seguradora

A Pottencial Seguradora tem os pilares de tecnologia, pessoas e foco no cliente como principais aliados no desenvolvimento de soluções para tornar a contratação de um seguro cada vez mais ágil e simples. Fundada em 2010 em Belo Horizonte, a Pottencial é líder nacional do seguro Garantia desde 2017 e a vice-líder do Fiança Locatícia desde 2018. Além desses produtos, a Pottencial oferece ainda, em todo o país, os seguros Imobiliário, Residencial, Empresarial, Máquinas e Equipamentos, Riscos de Engenharia, Seguro Garantia Estendida de Máquinas e Equipamentos e o Vida.

João Geo Neto, CEO da Pottencial