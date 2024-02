Associados ao Sincor-SP concorrem a uma scooter e a inscrições para o Conec 2025

O Sincor-SP acaba de lançar premiações especiais para os corretores de seguros associados. Os profissionais vão concorrer a uma scooter e a inscrições para o Conec 2025. A iniciativa buscar incentivar o associativismo e valorizar os corretores que fazem parte da entidade.

Na Campanha Associativa Premiada 2024, os corretores que optarem pelo pagamento anual da Contribuição Associativa vão concorrer a uma scooter e ainda é possível parcelar o valor em até 12x no cartão. Os associados que já pagam desta forma ou que ingressarem no Sincor-SP nesta condição concorrem automaticamente. A campanha vai até o dia 30 de junho de 2024 e o ganhador será anunciado no SincorCAST de julho. Para mudar a forma de pagamento, basta entrar em contato com as Regionais do Sincor-SP.

E já é possível garantir a vaga no congresso mais aguardado pelos corretores de seguros. Até o final do ano, terão premiações mensais de ingressos para o Conec 2025 durante o SincorCAST. A cada programa serão premiadas duas inscrições para o evento: o corretor que ganhar a inscrição poderá levar um acompanhante (não contempla hospedagem e transporte). Para concorrer os associados devem gerar, mensalmente, o Número da Sorte pelo aplicativo Sincor Digital.

“Com essas campanhas queremos valorizar, ainda mais, os corretores que acreditam na representatividade do Sincor-SP e mantém essa estrutura funcionando para defesa da profissão. Nós estamos aqui para defender a nossa classe, mas também para oferecer benefícios aos associados”, conclui o presidente do Sincor-SP, Boris Ber.