Porto Seguro anuncia novo produto Auto Frota personalizado para empresas

A novidade garante acesso à maior frota de guinchos do país com coberturas de até 100 km para pane e 2.000km para acidente, além de outras coberturas e serviços disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana – Com objetivo de alcançar uma experiência cada vez mais ampla e diversificada para segmentos variados para os clientes e corretores, a Porto Seguro anuncia o lançamento do Seguro Auto Frota Compacto, que chega para atender todos os tipos e tamanhos de empresas, com ofertas personalizadas para proteção de veículos de uso comercial e seus ocupantes.

O novo produto contempla coberturas para colisão, incêndio, roubo, alagamentos, danos materiais e corporais a terceiros, garantia única para 1º e 2º risco, extensão de perímetro, acidente pessoal por passageiro, entre outros. Além disso, oferece assistência 24 horas para o veículo e seus ocupantes, como: chaveiro, hospedagem, transporte para continuação ou retorno de viagens, reaver o veículo, translado de corpos, dentre outros.

“Estamos felizes por iniciar um novo ano trazendo aos nossos corretores e potenciais clientes mais uma opção de seguro com a qualidade Porto Seguro, um produto competitivo no mercado de atuação que cuida da frota de veículos de modo eficiente em todas as etapas: seja desde o processo de contratação, a disponibilidade de uma equipe de especialistas repleta de experiência, a regulação do sinistro, ampla rede de atendimento e, principalmente, em colocar o cliente no centro dos nossos objetivos, buscando alternativas que atendam à sua necessidade”. Afirma Mozart Machado da Silva, Superintendente do produto Auto Frota.

Para saber mais sobre o novo seguro, consulte um dos nossos mais de 33 mil corretores parceiros e/ou acesse este site:

https://www.portoseguro.com.br/seguro-auto-para-empresas

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 75 anos de mercado, a companhia possui quatro verticais de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço. Além de 15,8 milhões de clientes únicos, 13 mil funcionários, 13 mil prestadores e 33 mil corretores parceiros, a empresa conta ainda com 55 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Ao todo 27 empresas fazem parte do universo Porto Seguro – entre elas: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência e Porto Seguro Uruguay. Em 2022, a Companhia apresentou R$ 28,0 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 1,13 bilhão. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.