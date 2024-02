abastece-aí e MAPFRE anunciam parceria e adicionam Seguro Auto à oferta de benefícios para clientes do app

Parceria visa oferecer serviços essenciais para cuidados com o automóvel, além de comodidade e economia aos clientes da plataforma – A MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, e o abastece-aí e Km de Vantagens, programa de fidelidade dos postos Ipiranga e um dos pioneiros no Brasil com mais de 37 milhões de clientes, firmaram uma parceria que une inovação e digitalização para oferecer as melhores condições no Seguro Auto. Agora, os clientes do app abastece-aí terão um canal exclusivo para ofertas da MAPFRE, onde poderão fazer uma cotação inicial e, posteriormente, aguardar o contato da seguradora para fechar a proposta do seguro.

Com a parceria, o abastece-aí dá mais um passo em sua estratégia de se tornar um programa de fidelidade com soluções completas na jornada de mobilidade dos seus clientes. “A parceria com a MAPFRE tem um potencial imenso, visto que a oferta de seguros no Brasil ainda está muito abaixo da média de países mais desenvolvidos, muito por uma questão cultural. Ao adicionar o Seguro Auto à nossa lista de produtos, estamos proporcionando uma vantagem relevante para os usuários do app que vai muito além da economia no abastecimento. Somos uma marca que acompanha o cliente em todo o seu caminho e nossas diversas parcerias comprovam isso” conta Marcio Souto, Gerente de Produtos Financeiros do abastece-aí.

Como o abastece-aí, a MAPFRE está sempre atenta às principais novidades do mercado automotivo. O Seguro Auto da companhia disponibiliza coberturas e serviços adaptáveis de acordo com a necessidade de cada cliente. Além da cobertura tradicional de seguro contra colisão, roubo, furto e danos a terceiros, a MAPFRE oferece uma ampla gama de coberturas adicionais como cobertura total da franquia para o primeiro sinistro de perda parcial, carro reserva por até 30 dias, extensão de reboque ilimitado, cobertura de vidros e muito mais.

Ao contratar o seguro pelo aplicativo, o usuário ainda ganha um cupom de até R$ 250 para abastecer nos postos Ipiranga (de acordo com as regras da campanha) com o abastece-aí. Os Km de Vantagens acumulados em cada abastecimento também garantem inúmeros benefícios no dia a dia dos clientes, como o acesso a um portfólio completo de ofertas especiais e descontos em mais de 50 parceiros de programas de milhas, hospedagem, passeios turísticos, ingressos de cinema e jogos futebol, aluguel e compra de carros, além de soluções financeiras exclusivas, como consórcio, empréstimos, pagamento de débitos veiculares e muito mais.

Raphael Bauer, Diretor Geral Comercial da MAPFRE, comemora a parceria com o abastece-aí, que garante uma nova linha de atuação para vendas do Seguro Auto, visando criar oportunidades de novos negócios e melhorar os serviços para os clientes MAPFRE: “Estamos extremamente contentes por essa parceria com uma marca tão significativa e relevante no mercado, que nos permitirá ampliar o alcance da nossa proteção para mais proprietários de veículos, que poderão obter nosso produto de uma maneira simples e prática. São seis milhões de usuários ativos no aplicativo aptos a contratarem o seguro, que nesta fase inicial está disponível para carros novos ou usados. Seguros para motos, caminhões e furgões serão contemplados posteriormente”, reforça o executivo.

De acordo com Luiz Padial, diretor de seguro Auto e Massificados da MAPFRE, reforça o crescimento exponencial do mercado de seguros de automóveis e reforça que a união das duas marcas amplia a possibilidade da contratação de um produto essencial para garantir segurança e tranquilidade aos seus usuários: “A evolução do mercado de seguros desempenha um papel importante nessa busca por nossos produtos. A MAPFRE tem se adaptado ao cenário em transformação, oferecendo planos de seguro altamente personalizados e acessíveis. A crescente demanda por seguro auto demonstra um enorme potencial deste mercado, uma vez que apenas 30% da frota de veículos de passeio do país está protegida por apólices. A união com o abastece-aí e Km de Vantagens visa solidificar e ampliar ainda mais o nosso portfólio”

Para mais informações e baixar o aplicativo abastece-aí, clique aqui:

https://www.abasteceai.com.br/?shortlink=seguromapfre&pid=sito-to-app&af_xp=custom&source_caller=ui

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.

Sobre o Km de Vantagens e abastece-aí – Com mais de 37 milhões de participantes, o Km de Vantagens é um dos maiores programas de fidelidade do Brasil. Seus consumidores podem acumular pontos Km ao realizar transações nos postos Ipiranga, lojas AmPm ou na rede Jet Oil.

A partir de seus Km acumulados, os participantes podem obter vantagens e experiências em mais de 50 parceiros dos segmentos Automotivo, Entretenimento, Turismo e muito mais.O Km de Vantagens é uma plataforma focada em oferecer soluções fluidas e confiáveis para a jornada de mobilidade dos diferentes perfis de automobilistas que cuidam de seus veículos diariamente.

O Km de Vantagens também conta com o app abastece-aí para oferecer benefícios para o carro e para a vida. O aplicativo permite que seus mais de 6 milhões de usuários paguem suas transações de forma rápida, segura e sem contato físico. Com o abastece-aí, os clientes ainda podem acelerar seu acúmulo de Km de Vantagens ou trocar seus pontos acumulados por cashback nos postos Ipiranga, lojas AmPm ou rede Jet Oil.

Além disso, o aplicativo possui uma conta digital com uma carteira que possibilita o cadastro de cartões, receber cashback, fazer transferências via Pix e pagamentos. O cliente encontra ainda soluções financeiros adicionais, como recarga de celular, consórcio imobiliário e de veículos, antecipação do saque-aniversário FGTS, empréstimo utilizando o veículo como garantia, além de soluções como consultas e pagamentos de débitos de IPVA, multas e licenciamento 100% online e disponíveis em todo o Brasil.

