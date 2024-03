Planos Odontológicos conquistaram 2,2 milhões de novos Beneficiários

Dados recentes publicados no Cenário Saúde, apresentam aumento significativo, além de boas perspectivas para 2024 – O mercado de Planos Odontológicos no Brasil continua sua trajetória ascendente, refletindo um aumento consistente na adesão e na cobertura da população. De acordo com dados recentes apurados pela Associação Brasileira de Planos Odontológicos (SINOG), divulgados na publicação do Sistema Abramge/Sinog/Sinamge, Cenário Saúde, com base em dados da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), o setor registrou um crescimento sólido, alcançando 31,9 milhões de beneficiários em setembro de 2023.

Este aumento representa um acréscimo significativo de 7,6% em comparação com setembro de 2022, o que equivale a 2,2 milhões de novos vínculos estabelecidos no último ano. Essa tendência de crescimento é ainda mais evidente quando considerado o potencial do mercado, com mais de 50 milhões de brasileiros já Beneficiários de Planos Médicos e 31 milhões de pessoas com Planos Odontológicos.

Roberto Cury, presidente da SINOG, destaca que “estamos trabalhando ativamente dentro de um Segmento robusto e com alta capacidade de expansão. As estimativas indicam que continuaremos a crescer de forma consistente, com expectativa de atingir 34,5 milhões de beneficiários até dezembro de 2024”.

O Mercado de Planos Odontológicos tem desempenhado um papel fundamental na ampliação do acesso à Saúde Bucal de qualidade em todo o país. A taxa de cobertura da população brasileira por Planos exclusivamente Odontológicos atingiu 16,4% em setembro de 2023, refletindo um compromisso progressivo com a Saúde Bucal e o bem-estar geral da população.

“À medida em que mais brasileiros aderem aos cuidados com sua Saúde Bucal, mais pessoas compreendem que se trata de uma atenção à sua qualidade de vida. O brasileiro é reconhecido internacionalmente pela sua alegria e pelo seu sorriso. Proporcionar este sorriso saudável a todos os brasileiros é sem dúvida uma meta que devemos perseguir.

Sobre a SINOG

A SINOG – Associação Brasileira de Planos Odontológicos, maior entidade setorial de Saúde Suplementar do país, em número de Beneficiários (72%), está presente atualmente em 12 estados.

Tem como principais objetivos, o aprimoramento do relacionamento entre as empresas de Assistência Odontológica, a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar); e os Conselhos de Classe – CFO (Conselho Federal de Odontologia).

Criada em 1996, atua desde então como agente de crescimento e aperfeiçoamento do Setor. Pelos números mais recentes da ANS, são mais de 32 milhões de beneficiários que aderiram a alguma modalidade de Plano Odontológico, quase todas elas com cobertura abrangente do rol da ANS.

Além disso, a SINOG divulga e amplia o conceito de Plano Odontológico como facilitador do acesso à Assistência de Saúde Bucal da população, promovendo a integração das empresas junto à classe odontológica. É a criadora do movimento “Julho Neon, Salve o Sorriso Brasileiro”, que busca ampliar a importância da Saúde Bucal no país e responsável pela concepção e organização do maior evento do Setor de Planos Odontológicos da América Latina, o SIMPLO.

Atuamos ainda como Sindicato Patronal, representando as Operadoras de Odontologia de Grupo em todo o Brasil nas negociações coletivas, realizando Assembleias Gerais para a discussão e debate das pautas de reivindicações apresentadas pelos diversos sindicatos profissionais.

