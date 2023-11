Pipo Saúde investe no aprimoramento da área de relacionamento com o cliente

Após mudança no negócio, corretora de benefícios de saúde promove Fabio De Biase a Head de Relacionamento com o Cliente – Há dois meses a healthtech Pipo Saúde anunciou uma mudança estratégica em seu negócio, focando a em atender apenas clientes de porte empresarial. As empresas de porte PME, que representavam 6% de sua carteira, foram transferidas para a corretora parceira Piwi. Com esse foco em grandes empresas, Fabio de Biase, que liderava o time de consultoria estratégica de benefícios e relacionamento com mercado, se torna Head de Relacionamento com Clientes.

“Somos uma empresa de tecnologia que nos últimos quatro anos focou em desenvolver a melhor plataforma digital de benefícios de saúde do mercado para ajudar as empresas com a gestão desses benefícios e cuidado de saúde de seus colaboradores. Esse investimento tem trazido muitos clientes empresariais e, com isso, estamos investindo em oferecer um atendimento mais estratégico e relacionamento mais próximo para nossos clientes”, comenta Thiago Torres, VP Growth da Pipo Saúde.

Fabio De Biase trabalha há mais de 15 anos no mercado de seguros de saúde. Começou a carreira na Consultoria JLT Brasil, onde esteve por 11 anos. Em seguida, por dois anos, atuou na corretora de seguros Marsh, como consultor de benefícios para América Latina e Caribe, onde ficou responsável pela coordenação do atendimento e projetos de consultoria estratégica a clientes globais na região. Saiu no final de 2020 para se juntar a uma startup de navegação em saúde.

“É um passo importante para a Pipo, na direção de oferecer um atendimento ainda mais estratégico e consultivo aos nossos clientes, mais alinhado com as necessidades dos clientes em um ambiente desafiador do mercado de saúde suplementar”, comenta Fabio De Biase.

Este ano a Pipo ultrapassou a marca de 100 mil vidas atendidas e a previsão de faturamento é de R$ 30 milhões. “Para o ano que vem a meta será R$ 50 milhões. Estamos muito otimistas com as mudanças e a promoção do nosso head acontecem para que possamos atingir os nossos objetivos”, complementa Thiago Torres.

Sobre a Pipo Saúde

Fundada em 2019 por Manoela Mitchell, Vinicius Correa e Thiago Torres, a Pipo Saúde é um novo tipo de corretora de benefícios de saúde focada em atendimento humanizado, tecnologia e dados que quer mudar a maneira como as companhias se relacionam com os benefícios corporativos de saúde. A healthtech nasceu com o objetivo de otimizar e facilitar a relação do RH de empresas e dos seus funcionários com os benefícios de saúde. Este ano ultrapassou a marca de 100 mil vidas atendidas e tem 130 clientes, entre eles MadeiraMadeira, Buser, Loft e Pernod Ricard Brasil. O faturamento previsto para 2023 é de R$30 milhões e para o próximo ano, o plano é chegar em R$50 milhões. Em 2022, a empresa foi reconhecida como uma das 10 Top Startups do LinkedIn, ganhou ainda o Prêmio Think Work Flash Innovations, na categoria Employee Experience (com o Pipoverso, o seu offisite) e ainda foi escolhida como uma das 100 Startups to Watch pela Pequenas Empresas & Grandes Negócios. Em 2023, sua CEO e cofounder, Manoela Mitchell foi escolhida como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina, pela Bloomberg Linea.

Fabio de Biase