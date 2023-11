CNseg inaugura canal de videocast com entrevistas dos atletas olímpicos

O primeiro programa é com a pugilista Beatriz Ferreira que coleciona ouro no Pan-Americano do Chile, três campeonatos mundiais e prata nas Olimpíadas de Tóquio – Ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023, a atleta do Boxe, Beatriz Ferreira, foi escolhida para ser a entrevistada para o lançamento do videocast SeguroPod, da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Bia faz parte do #TimeSeguro da CNseg ao lado dos atletas Darlan Romani, do arremesso de peso, e Daniel Cargnin, do judô.

O novo canal “SeguroPod” faz parte da estratégia da área de Comunicação e Marketing da CNseg de desmistificar a imagem do seguro e ampliar o conhecimento da população brasileira sobre a importância de adquirir produtos do setor para garantir proteção no dia a dia das pessoas. Entre as ações executadas estão o patrocínio de aletas olímpicos, a tradução do vocabulário “segurês”, o lançamento do portal “Notícias do Seguro”, um Hub de informações sobre produtos do mercado segurador, a websérie “Seguro Na Rua” com episódios quinzenais, que retratam o universo dos seguros de uma forma descomplicada além de encontros regionais.

A CNseg é parceira da Bia, do Darlan e do Daniel até o final das Olimpíadas de Paris, em 2024, por meio da campanha “Seguros pra tudo e pra todos. Apoiando o esporte, mudando vidas”, que tem o propósito de educar o público sobre a importância dos seguros, previdência privada, saúde suplementar e capitalização.

Beatriz Ferreira

O videocast especial com os atletas do #TimeSeguro foi comandando pela jornalista Carla Simões, superintendente de Comunicação e Marketing da CNseg, e pode ser assistido aqui e em todas as plataformas de áudio e canais da CNseg.

Durante a entrevista, a pugilista falou sobre determinação, histórias do boxe, as vitórias, dificuldades que enfrentou sendo mulher de origem humilde, a relação de amor com os torcedores e, também, como ela faz dos Seguros um trunfo em sua vida. Bia Ferreira, como é conhecida, acredita que será, em algum tempo, comum vermos mulheres medalhistas olímpicas e mundiais. “Há vontade e o que eu passo para elas é para persistir, insistir e nunca desistir, pois é o seu sonho e se você se dedicou vai valer a pena. Não é no primeiro obstáculo que você tem que jogar tudo para cima”, contou.

Na quinta-feira, 16, entra no ar a entrevista com Darlan Romani, e no dia 21 com o judoca Daniel Cargnin. Os dois atletas também compartilham suas experiências no esporte, desafios, perspectivas para os Jogos Olímpicos de 2024 e a entrada dos seguros na vida deles.

Sobre a CNseg

A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) congrega as empresas que compõem o setor, reunidas em suas quatro Federações (FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap). A missão central da CNseg é prover serviços que melhoram a vida das pessoas e a realização dos negócios, permitindo o crescimento da economia brasileira. Acompanhe as novidades sobre o trabalho da CNseg no site da Confederação, no hub de notícias sobre seguros, Facebook, LinkedIn, Instagram e Youtube. Você também pode receber as notícias da Confederação pelo WhatsApp.