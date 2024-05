Pessoa & Pessoa e Bradesco juntos no 8° fórum contencioso de massa

Head da Área Cível Consumerista do Pessoa & Pessoa Advogados, Larissa Sento-Sé apresentará o case sobre IA no combate à litigância predatória, com participação do diretor jurídico do Bradesco, Paulo Pompeu. Evento acontece em São Paulo nos dias 22 e 23. Especialistas do judiciário, diretores jurídicos de grandes empresas e sócios de escritórios do país inteiro vão se reunir no principal fórum sobre Contencioso de Massa, que chega à sua 8ª edição em novo formato. O evento acontece nos dias 22 e 23 de maio, em São Paulo, com a presença de heads jurídicos de diferentes setores para compartilhar estratégias que estão modificando a gestão do contencioso de grandes volumes.

Durante dois dias, os participantes debaterão as alternativas adotadas para gerenciar processos em grande escala e tentarão responder a algumas perguntas: quais são os atuais desafios encontrados para a redução do passivo nos negócios? Como grandes empresas estão usando Inteligência Artificial, tecnologias disruptivas e técnicas de gestão qualificada para minimizar os riscos das companhias, reduzir os custos e ganhar eficiência operacional dos times jurídicos?



Nesta edição, Larissa Sento-Sé, sócia e head da Área Cível Consumerista do Pessoa & Pessoa Advogados, apresentará o case “IA, Dados e Tecnologia – Estratégias Aliadas no Combate à Lide Predatória”. O painel, agendado para o primeiro dia de evento, 22 de maio, às 10h40, contará com a participação do superintendente jurídico do Banco Bradesco, Paulo Pompeu. O 8º Fórum Contencioso de Massa e Estratégico – Cases e Inovações para Gestão contará com mais de 300 gestores de contencioso.

“O grande volume de demandas predatórias, fraudulentas e frívolas têm gerado a necessidade dos escritórios jurídicos se adaptarem com muita velocidade, transformando suas rotinas processuais, ferramentas tecnológicas, habilidades de gestão estratégica para combaterem esse tipo de atuação, mitigando o custo gerado para o cliente, o escritório, o judiciário e para a sociedade”, afirma Sento-Sé, que já antecipa alguns dos pontos que trará para a sua apresentação.

“Com base na nossa experiência diária, falaremos sobre as táticas mais eficazes para enfrentar a prática de advocacia predatória, com o uso de Inteligência Artificial, Business Intelligence, automação e análise de dados. Também mostraremos como funciona o núcleo de inteligência interno do escritório, com foco na elaboração de dossiês e adoção de ações, como denúncias aos núcleos de monitoramento dos tribunais, representações na OAB e outras medidas”, lista a advogada, que, diante da contingência vivida na busca por soluções que exigiam mais conhecimentos de gestão até do que de Direito, iniciou há dois anos o Mestrado em Administração de empresas.

Larissa Sento-Sé, sócia e head da Área Cível Consumerista do Pessoa & Pessoa Advogados