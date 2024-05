AXA no Brasil lança o RodaCast: série em formato de videocast gravada na Roda Rico

Parte da proposta de valor da companhia, episódios serão lançados a cada 15 dias para corretores parceiros ao longo do ano todo – A AXA no Brasil anuncia o lançamento dos primeiros episódios do RodaCast, projeto que é parte da proposta de valor da companhia com uma série em formato de videocast. Patrocinadora da maior roda-gigante da América Latina, a Roda Rico, em São Paulo, a seguradora decidiu aproveitar a cabine personalizada para gravar os conteúdos do programa. Todos os episódios contam com apresentação de Emir Zanatto, CEO da TEx, e têm aproximadamente 30 minutos de duração.

O episódio que inaugura o projeto traz a visão da CEO da AXA, Erika Medici, abordando o tema “Cultura, sociedade e economia do seguro no Brasil” e o segundo, com Daniel Akira, especialista em CX (customer experience) e UX (user experience), o debate é sobre experiência digital. Com previsão de lançamento de novos episódios a cada 15 dias ao longo do ano, o videocast contará com diversos convidados e abordará outros temas, como tecnologia, CX, digital, ESG, entre outros. Alguns conteúdos serão disponibilizados para o público geral no canal da seguradora no YouTube.

Karine Brandão, Vice-Presidente Marketing e Comercial da companhia, comemora a chegada do projeto aos corretores parceiros: “É um prazer poder lançar essa série de vídeos tão ricos e importantes para os nossos corretores de todo o país. O objetivo do projeto é levar informação por meio de conversas descontraídas com grandes especialistas do mercado, sempre com temas que permeiam o dia a dia das corretoras e profissionais. Os conteúdos não estão relacionados apenas ao seguro em si, também falamos sobre assuntos que fazem parte do mundo dos negócios de maneira geral. Todos eles contribuem de maneira significativa para as especializações dos corretores que trabalham com a AXA e trazem insights que podem ser aplicados no dia a dia dos profissionais. Estamos sempre buscando aprimorar nossa proposta de valor, trazendo para nossos parceiros materiais que os auxiliam de maneira prática. O RodaCast é mais um exemplo disso.”

O RodaCast faz parte dos conteúdos de capacitação Corretor Pro, lançado no ano passado e que contou com uma temporada chamada “Roda de Negócios”, com episódios que visavam estimular, aprimorar e transmitir conhecimento para os corretores parceiros. Todos os materiais podem ser encontrados no Portal do Corretor, na plataforma Meu Mundo AXA.

A companhia convida aqueles que ainda não são parceiros a se cadastrarem na AXA e usufruírem de todas as vantagens da proposta de valor da seguradora acessando https://corretor.axa.com.br/portal-corretor/.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Facebook: @AXAnoBrasil

Linkedin: AXAnoBrasil

Instagram: @AXAnoBrasil

YouTube: https://www.youtube.com/c/AXAnoBrasil

Website: https://www.axa.com.br