Operação da nova empresa aérea Braspress Air Cargo é segurada pelo Grupo Apisul

Nas rodovias e agora também no ar. O Grupo Apisul informa que além da cobertura terrestre da Braspress é responsável pelo seguro aeronáutico de responsabilidade civil (Liability) da Braspress Air Cargo, nova empresa aérea brasileira com foco em transporte e logística. As aeronaves da companhia serão do modelo Boeing 737-400F com capacidade para 20 toneladas de carga. A empresa está em processo de certificação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

O Grupo Apisul está incumbido da gestão de riscos vinculada a seguros, visando uma administração mais eficiente e longe de possíveis ameaças. ”Estamos muito honrados por fazer parte desse momento único da Braspress. De todos os modais, o aéreo é um dos setores que mais tem oportunidades de crescer no mundo. Apoiar a empresa em sua divisão aérea é, sem sombra de dúvidas, uma imensa satisfação e um compromisso com a excelência”, destaca Lygia Muriel, diretora executiva do Grupo Apisul.

Para Urubatan Helou, presidente da Braspress, manter as operações asseguradas, inclusive a carga, é um princípio básico para quem atua no setor de logística e transporte. “Saber que as cargas são deslocadas com segurança traz confiança para a cadeia e garante que todas as etapas serão cumpridas sem surpresas. Salvaguardar os processos é uma prevenção que auxilia a operação a mitigar riscos. O transporte aéreo de carga é um ramo logístico de fundamental importância para o desenvolvimento brasileiro”, conclui.

Sobre o Grupo Apisul

Há quase quatro décadas no mercado, o Grupo Apisul é uma referência nacional em soluções personalizadas para seguros (Apisul Corretora), gerenciamento de riscos (Multisat), inteligência logística (Integra), regulação de sinistros (Excel) e meios de pagamento (Apisul Card). A companhia tem como um dos seus grandes diferenciais a expertise em tecnologia, inteligência e inovação com foco em transações de alta performance.

A empresa é pioneira no Brasil na implementação de Torre de Controle Logístico, uma solução que gerencia diariamente mais de 32 mil entregas em diversas localidades e rastreia 1,2 trilhão de cargas por meio de suas centrais de monitoramento, reforçando sua competência e credibilidade no segmento.

http://www.apisul.com.br – / @grupo-apisul