Emoção e alegria marcaram lançamento do Livro “Fala Mulher” no Rio de Janeiro

Mais de 100 pessoas compareceram ao lançamento do livro “Fala Mulher”, nesta segunda-feira (11 de março), no Arca Hub, charmoso e aconchegante espaço escolhido pela Sou Segura para o evento. Toda(o)s a(o)s presentes ganharam o livro, autografado por coautoras. A coletânea reúne 38 artigos da coluna “Fala Mulher”, do portal da Sou Segura, escritos por jornalistas, corretoras e executivas do mercado.

O evento, que também celebrou o mês dedicado às mulheres, foi marcado por muita emoção e alegria.

Foi assim nas falas da presidente e da diretora de Desenvolvimento de Programas Institucionais da Sou Segura, Liliana Caldeira e Simone Ramos, respectivamente, e nos impactantes depoimentos de quatro coautoras (Gloria Faria, Luciana Vizani, Vera Lorenzo e Maria Carolina França), que subiram ao palco para narrarem as suas trajetórias profissionais e foram muito aplaudidas.

A mestre de cerimônias foi Simone Ramos, que destacou a extrema relevância do papel que cabe à mulher na sociedade brasileira. “A mulher é fundamental para o desenvolvimento econômico, cultural e social do país”, enfatizou.

Liliana Caldeira, por sua vez, lembrou que as mulheres sempre estiveram presentes no mercado de seguros, mas quantitativamente. Ela ressaltou, porém que quando se avalia os níveis de comando nas empresas, essa presença escasseia. “De qualquer forma, esse quadro tem melhorado, como indica estudo da ENS (Escola de Negócios e Seguros). Há 10 anos, a relação era de uma mulher para quatro homens nos postos de liderança. Hoje, segundo o estudo divulgado pela ENS, essa relação já chega a uma mulher para cada dois homens”, pontuou.

A presidente da Sou Segura ressaltou ainda a missão da mulher como “poderosa catalizadora de mudanças” e disse enxergar um futuro promissor para a equidade e inclusão na sociedade brasileira. “As empresas que adotarem os princípios ESG terão os melhores resultados. A inclusão e a pluralidade podem fomentar ainda mais esses resultados”, acrescentou Liliana Caldeira.