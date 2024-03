nstech atinge a marca de 2,3 milhões de motoristas em sua base de cadastro

Por meio de respostas rápidas de pesquisa, inovação da nstech redefine os padrões de segurança no transporte rodoviário de cargas e reduz a sinistralidade de roubos de carga em até 78%

A nstech, a maior plataforma de soluções logísticas integradas do mundo, reúne em seu banco de dados de Cadastro e Pesquisa mais de 2,3 milhões de motoristas, o maior do Brasil. Empresas como Buonny, BRK e Opentech, líderes de Gerenciamento de Risco para transportes no Brasil fazem parte do ecossistema.

De acordo com Diego Gonçalves, Head da unidade de negócio de Gerenciamento de Risco e Visibilidade da nstech: “As soluções de Cadastro de Motoristas são fundamentais para todos os tipos de transportes rodoviários de cargas, pois são a base da gestão de riscos bem executada. Com essas soluções, as empresas agem preventivamente no risco, e evitam que o roubo aconteça antes que a carga saia da empresa”.

Apenas no Brasil ocorre um prejuízo anual de cerca de R$ 1,2 bilhões no transporte rodoviário de cargas apenas com roubos, de acordo com estudo da ANTT. A nstech alcançou resultados notáveis em 2023. Diego complementa: “Investimos muito em tecnologia e processos para essas soluções de Cadastro nos últimos 2 anos e reduzimos a sinistralidade total em 70%, e ainda temos investimentos robustos previstos para 2024”.

De casos recentes, Diego comenta que após a implantação da tecnologia exclusiva da nstech, toda a base de transporte focada no agronegócio, quando comparados os mesmos períodos de 2022 e 2023, tiveram uma redução de 78% na taxa de sinistralidade em valores financeiros. Já em uma operação de transportes de placa solar, uma grande multinacional teve prejuízos na ordem de 16 milhões de reais e, após a implantação das soluções de Cadastro, teve os prejuízos zerados na mesma semana e assim permanecem nos últimos 20 meses até os dias de hoje. “Casos assim são extremamente importantes para a saúde do ecossistema de transportes e seguros de cargas”, Diego complementa.

Tudo isso foi possível pois a nstech desenvolveu uma tecnologia exclusiva com foco principal em aumentar a qualidade e segurança do transporte de cargas, mas sem abrir mão da agilidade em dar retorno aos transportadores.

Um exemplo é o algoritmo próprio da empresa preditivo de risco, que utiliza inteligência artificial e machine learning para examinar múltiplas variáveis em viagens com sinistros, aprendendo e adaptando-se continuamente para identificar o comportamento dessas variáveis em viagens com maior risco de roubo de cargas. Essa verificação é exclusiva da nstech e permite um alto índice de redução de sinistros, mas sem prejudicar a fluidez das operações de transporte.

Para cada cadastro realizado, são feitas 520 verificações oficiais (grande parte delas exclusiva da nstech). Realizar tantas verificações em apenas 20 minutos em média só é possível graças à tecnologia exclusiva da nstech, que utiliza workflows automatizados e que conta com um algoritmo preditivo de risco que utiliza inteligência artificial, é possível ter retornos mais rápidos e padronizados, evitando riscos falhas humanas no processo.

Outro exemplo concreto é o reconhecimento facial. Com esse recurso, a nstech já preveniu potenciais perdas em mais de R$ 1 bilhão dentro das gerenciadoras de risco da nstech. Essa conquista é resultado da realização de 1 milhão de reconhecimentos faciais, realizados até dezembro de 2023, dos quais tiveram 5.282 tentativas de fraudes e foram prontamente identificadas e bloqueadas, destacando a eficácia do nosso sistema em fortalecer a segurança e mitigar riscos no transporte de cargas.

A nstech, mais completa plataforma open logistics do mundo, reúne mais de 100 soluções que hoje já atende cerca de 60.000 empresas do setor. Centrada na resolução das dores de negócios atuais e futuras de todos os elos da cadeia, oferece tecnologias completas e modulares para que os clientes possam evoluir seus negócios, fazer entregas eficientes e impactar a sociedade ao reduzir a emissão de CO2, acidentes e roubos. Em seu banco de dados o ecossistema reúne 2 milhões de motoristas, o maior do Brasil. Além do Brasil, a nstech está presente no México, Colômbia, Chile, Peru, Bolívia, Angola, El Salvador, Argentina, Equador, Paraguai, Portugal e EUA.

Thiago Azevedo,Head de Cadastro e Diego Gonçalves, Head da BU VGR

*Creditos Vivian Koblinsky