Encontro de lideranças reforça parceria entre Bradesco Seguros, Europ Assistance Brasil e Sincor-SP (Interior)

Encontro teve como objetivo compartilhar números, indicadores de qualidade e melhorias em processos internos, com foco na prestação de serviços automotivos e residenciais

A Bradesco Seguros participou de um café da manhã realizado pela Europ Assistance Brasil, em parceria com líderes do mercado segurador, fortalecendo ainda mais sua parceria com representantes do Sincor – Interior de São Paulo. O encontro foi realizado nas instalações da Europ, localizada em Barueri – SP.

O encontro teve como objetivo compartilhar números, indicadores de qualidade e melhorias em processos internos, com foco na prestação de serviços automotivos e residenciais nas regiões de Campinas, Jundiaí, Atibaia, Valinhos, entre outras cidades do interior de São Paulo. Alguns dos principais líderes do setor debateram ideias e soluções para temas estratégicos do mercado, como a quantidade de prestações de serviços por região; base de prestadores e capacidade operacional; tempo médio de espera do atendimento; método de treinamento e capacitação da equipe de prestadores; nota de avaliação da qualidade da prestação do serviço, entre outros.

“Este encontro reforça a colaboração contínua entre Bradesco Seguros, Europ Assistance Brasil e Sincor Interior de São Paulo, evidenciando o comprometimento conjunto em oferecer serviços de alta qualidade aos segurados nas diversas regiões do interior paulista. A parceria duradoura e produtiva entre essas instituições é um testemunho do esforço conjunto em busca da excelência e da satisfação do cliente”, destaca Carlos Eduardo Oliva, superintendente executivo de operações da Bradesco Seguros.

Junto com Oliva, participaram do evento executivos de destaque, incluindo Newton Queiroz, CEO da Europ Assistance Brasil (EABR), Tiago Massarico, Diretor de Operações da EABR, Rogerio Guandalini, Diretor Comercial e de Marketing, e gestores responsáveis por áreas operacionais e estratégicas da companhia, além de Simone Favaro, Vice-Presidente da Sincor São Paulo.

Newton Queiroz, CEO da Europ Assistance Brasil, comentou sobre o propósito da visita, afirmando: “O intuito dessa visita, foi além de aprimorar cada vez mais os processos de prestação do serviço e qualidade, ouvir os corretores de seguros através da entidade e de seus representantes. O diálogo é a melhor forma de atendê-los assertivamente, entregando o atendimento que os clientes esperam ao acionar os nossos serviços. Estamos focados e comprometidos com a excelência em todas as etapas do nosso processo de atendimento.” Comenta Newton Queiroz CEO da Europ Assistance Brasil.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 7 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/23) e de R$ 791 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,5% (até nov/23) em market share de automóveis no mercado e 15,7% (até nov/23) de market share em residencial.