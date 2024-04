MetLife é eleita uma das dez marcas de seguros mais valiosas do mundo

A MetLife, uma das maiores empresas de seguros financeiros do globo, líder nos Estados Unidos, México e Chile, foi eleita, em março, uma das dez marcas de seguros mais valiosas do mundo segundo o ranking Insurance 100 2024, da Brand Finance. É o maior reconhecimento, do criterioso mercado mundial de seguros, sobre a expertise na proteção de vidas.

O ranking Insurance 100 existe desde 2015 e destaca as 100 marcas mais influentes e valiosas globalmente, levando em consideração critérios como valor de marca, inovação e estratégias de adaptabilidade. Em 2024, a MetLife subiu da 12ª posição para a 9ª, crescimento motivado pelo valor de marca global de U$12.341 milhões e pelas iniciativas de transformação e inovação em todo o mundo.

“Atuamos para a estabilidade econômica de nossos clientes incentivando o planejamento financeiro e, com nossa vertente social, a MetLife Foundation, investimos em projetos de educação, saúde e bem-estar nas comunidades onde atuamos, em prol da construção de uma sociedade mais diversa, igual e inclusiva”, afirma Carolina Montanino, Head de Marketing na MetLife Brasil.

A MetLife Foundation foi instituída em 1976 e já investiu mais de US$1 bilhão em subsídios e investimentos para a sustentabilidade social, ambiental e econômica do planeta.

No Brasil, a MetLife apoia diversos projetos sociais e fomenta o planejamento financeiro por meio de seguros de vida, planos odontológicos e de previdência privada, além de investir fortemente em avanços tecnológicos para atender aos mais diversos públicos presentes no País.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e corporativos a criar um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 países e ocupa posições de liderança de mercado nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.