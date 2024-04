Associação beneficente da Allianz trabalha diversidade e autorreconhecimento com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social

A Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz (ABA) levou o tema diversidade à Comunidade Santa Rita, zona Leste de São Paulo, impactando centenas de pessoas. Por meio de um trabalho que envolveu técnica, aprendizagem e criatividade, a entidade buscou estimular a nova geração a reconhecer as suas particularidades e a riqueza de um ambiente multirrepresentativo.

Rose Oliveira, diretora da ABA, destaca a importância de ações como esta para o desenvolvimento pessoal, sobretudo de quem está inserido em um ambiente de vulnerabilidade social. “A identificação das nossas virtudes vai além do autoconhecimento. É a chave que nos ajuda a encontrar oportunidades e a conviver com o outro”, diz, acrescentando que, ao longo de quase 30 anos de atuação, a ABA busca deixar uma marca positiva na vida de cada indivíduo que passa pela instituição, aumentando o seu repertório cultural. “Acreditamos muito que isso abre portas para o mundo.”

O resultado desse processo foi apresentado pela Associação para os colaboradores da Allianz Seguros. No dia 3 de abril, aproximadamente 20 crianças e adolescentes atendidos pela ABA foram à matriz da companhia, em São Paulo, para expor seus trabalhos de artes visuais e digitais. Desenvolvidas ao longo de um semestre, as obras focaram em aspectos como os diferentes tons de pele. “Passamos seis meses ensinando às crianças a teoria das cores e as nuances. Depois, elas fizeram a releitura baseada na criatividade, inspirando-se também nas obras da artista Adriana Varejão”, explica Rose.

Localizada na comunidade Santa Rita, zona leste de São Paulo, a Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz contribui com a educação de crianças, adolescentes e idosos da região em situação de vulnerabilidade social. A instituição mantém um acompanhamento constante dessas pessoas com o objetivo de auxiliá-las no processo socioeducacional e no desenvolvimento para o mercado de trabalho. Mais de 10 mil pessoas já passaram pela ABA desde 1994, ano em que a Associação foi criada.

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 25 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz.

