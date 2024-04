MetLife conclui mais um Conecta!

6ª edição do road show aconteceu em quatro capitais e contou com a participação de mais de 500 parceiros de negócios.

Entre os dias 14 de março e 10 de abril, a MetLife, uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, realizou a 6ª edição do “Conecta”, evento exclusivo para corretores que participam do Be MetLife, programa de relacionamento da seguradora que oferece suporte estratégico para o crescimento dos negócios de seus parceiros. Os encontros foram realizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba.

“O Conecta materializa e permite fazer o que gostamos, que é agregar valor e dar apoio ao crescimento de nossos corretores. Esse já é o sexto ano que reunimos nossos parceiros, e nessa edição, optamos por destacar a importância da IA e as perspectivas políticas para que nossos parceiros possam acompanhar os movimentos do mercado e impulsionar os seus negócios”, destaca Ramon Gomes, VP Comercial Employee Benefits na MetLife Brasil

O Conecta 2024 trouxe a renomada Dora Kaufman, professora de pós-graduação da PUC-SP e colunista da Época Negócios, que deu uma verdadeira aula de conhecimento e apresentou os principais aspectos e desafios da Inteligência Artificial no mercado de seguros.



A outra atração especial ficou por conta da Eurasia Group, a maior consultoria de riscos políticos do mundo, que foi representada por Christopher Garman, uma das maiores referências em Macroeconomia da América Latina, no evento de São Paulo, e o Diretor Silvio Cascione, que conduziu as palestras nas demais praças, apresentando o impacto do cenário político-econômico e as tendências no mercado de seguros.



O Conecta faz parte Be MetLife, programa de relacionamento que existe desde 2019 e tem como objetivo, proporcionar conhecimento e compartilhar informações com os parceiros para potencializar a produção das corretoras e reconhecer a performance de cada uma.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e corporativos a criar um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 países e ocupa posições de liderança de mercado nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio.



Para obter mais informações, acesse www.metlife.com