MAPFRE é a nova patrocinadora oficial da CONMEBOL Libertadores

A MAPFRE e CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciam hoje (29/04) o acordo de patrocínio em que a maior seguradora multinacional da América Latina estará presente na maior competição de clubes do continente.

O acordo, que começa em maio de 2024 e se estende até dezembro de 2026, inclui o patrocínio da CONMEBOL Libertadores, e consiste em ativações e promoções da marca em todas as partidas da competição em todos os países em que o torneio é realizado.

“Na MAPFRE, trabalhamos para cuidar do que é importante para nossos milhões de clientes, e na América Latina poucas coisas importam mais do que o futebol, um esporte que promove valores como esforço, trabalho em equipe, igualdade, inclusão, autoestima e respeito. É por isso que decidimos dar este passo de patrocinar a competição de clubes da CONMEBOL para ajudar a promover o esporte em um continente unido por uma paixão”

disse Antonio Huertas, presidente da MAPFRE

“Queremos estar ao lado dos fãs e oferecer experiências valiosas e únicas, construindo uma conexão emocional com o público a longo prazo” acrescentou

“Estamos muito orgulhosos de assinar este acordo com a MAPFRE como patrocinadora da CONMEBOL Libertadores, o torneio de maior prestígio da América do Sul. Na CONMEBOL queremos que cada competição se conecte com o torcedor, aumentando sua paixão e criando momentos e experiências únicas

comentou Alejandro Domínguez, Presidente da CONMEBOL.

Com este acordo, a MAPFRE terá visibilidade nos estádios onde serão disputadas as partidas. No campo de jogo, conferência de imprensa, zona mista e entrevistas. Também haverá ativações nos estádios, nas Fan Zones e nos espaços de hospitalidade. O patrocínio também permite atividades com jogadores que marcaram época na competição e embaixadores da CONMEBOL.

Confira o vídeo oficial da MAPFRE como patrocinadora oficial da CONMEBOL Libertadores neste link:

Sobre a MAPFRE

Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você“, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo.



A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link.

Sobre CONMEBOL

A Confederação Sul-Americana de Futebol, mais conhecida como CONMEBOL (sigla usada em comunicados de imprensa: Confederación Sudamericana de Fútbol), é a Confederação das Associações Nacionais de Futebol (federações) da América do Sul.



Fundada em 9 de julho de 1916 em Buenos Aires, é a primeira Confederação do mundo, criada há quase 40 anos, antes das seguintes que seriam formadas.



Desde 2016, a CONMEBOL empreendeu uma série de reformas estruturais para modernizar a sua governança e operações para aumentar a competitividade global dos seus torneios exclusivos e fortalecer a promoção do desenvolvimento do futebol através do aumento das receitas e do investimento.



Como parte da estratégia, nos últimos anos, as competições de clubes da CONMEBOL foram bastante aprimoradas através de um novo formato e da adoção de padrões que visam aumentar a qualidade dos torneios, do ponto de vista competitivo, esportivo, comercial e de produção aos mais altos padrões globais.