MAPFRE registra crescimento de 10% em seguros patrimoniais rurais na região sul

Produtores têm demonstrado preocupação em diversificar seguros para além da lavoura, protegendo equipamentos para garantir estabilidade das atividades no campo – A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, anuncia um resultado expressivo na contratação de seguros patrimoniais rurais na região Sul do país. No primeiro semestre de 2024, a companhia registrou um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado.

Outro destaque na região foi o crescimento de 4,24% no seguro de empresarial de Pequenas e Médias Empresas, impulsionado sobretudo por cidades como Cascavel e Londrina, que apresentaram respectivamente 39% e 17% de aumento nas contratações.

Segundo Guilherme Bini, diretor territorial Sul da MAPFRE, esse resultado é fruto de um trabalho consistente e focado no fortalecimento do relacionamento com os corretores da região Sul. “Estamos extremamente satisfeitos com o crescimento da nossa carteira de seguros. A confiança que nossos parceiros depositam na marca tem sido essencial para impulsionar as vendas e atingir esses números”, destaca o executivo.

Com uma extensa rede de escritórios espalhados por todo o país, a MAPFRE se destaca por oferecer um atendimento com agilidade e excelência em todas as suas sucursais e agências de seguros, por meio de soluções adaptáveis que visam aprimorar a qualidade do atendimento ao cliente.

Bini destaca ainda a importância da diversificação da oferta de produtos e serviços da MAPFRE, que tem atendido às necessidades dos diferentes tipos de perfis da região. “Investimos continuamente em produtos sob medida para que o cliente obtenha os serviços de que precisa, prezando por um elevado padrão de qualidade, o que tem fidelizado os consumidores e atraído novos segurados”, afirma.

Seguro patrimonial rural em alta

O mercado de seguros patrimoniais rurais está em expansão no país, impulsionado pela ampliação das subvenções e a conscientização sobre os riscos climáticos. Em 2023, o setor arrecadou R$ 11,1 bilhões, e a previsão para este ano é de um crescimento de 23%, segundo dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg). A região Sul se destaca como a maior investidora em seguros patrimoniais rurais no país.

Além das tradicionais coberturas, a MAPFRE tem apostado em agregar valor aos seus serviços, como na oferta de assistência e benefícios no programa de relacionamento, o que acaba por gerar uma interação mais frequente entre a companhia e seus segurados. “”Nosso objetivo é aprimorar a experiência dos segurados, mostrando que o seguro é uma ferramenta valiosa para o dia a dia e não apenas para situações de sinistro”, explica Bini.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link: https://www.mapfre.com.br/

Foto: Guilherme Bini, diretor territorial Sul da MAPFRE