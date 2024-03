Lockton inaugura escritório em novo endereço no Rio de Janeiro

A Lockton, maior corretora independente do mundo, anuncia a mudança de endereço da sua unidade no Rio de Janeiro. O novo escritório possui uma estrutura moderna, confortável e tecnológica para atender melhor seus clientes e colaboradores. O espaço possui 600m² e está estrategicamente localizado em uma das regiões de fácil acesso da cidade, o bairro de Botafogo, na zona Sul.

Em 2023, a Lockton registrou um crescimento orgânico de 18% e prevê para os próximos anos um incremento de dois dígitos nos negócios e o novo escritório está preparado para apoiar esse crescimento contínuo, segundo José Otávio Sampaio, CEO da Lockton Brasil.

“Já são sete unidades espalhadas por praças importantes do Brasil e o novo endereço no Rio de Janeiro é um marco na nossa expansão. Trata-se de uma cidade muito relevante para o setor de seguros e que certamente irá contribuir para o desenvolvimento dos nossos negócios no País”, finaliza o executivo.

Sobre a Lockton

A Lockton é a maior corretora de seguros independente do mundo. Presente em 125 países, foi fundada por Jack Lockton em Kansas City, Missouri, EUA, em 1966. Chegou ao Brasil em 1994 e possui escritórios em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte. Atualmente, oferece de maneira global soluções de riscos, benefícios e seguros por meio de seus 10 mil colaboradores e administra uma carteira de mais de 65 mil clientes. Premiada pela revista Insurance Business como Melhor Empresa para Trabalhar em Seguros por 13 anos consecutivos, em 2022, a Lockton foi nomeada entre as Empresas com Melhor Gestão pela Deloitte e pelo Wall Street Journal. Recentemente, a Forbes reconheceu a instituição como Melhor Empregador da América, nas categorias Grandes Empresas e Diversidade.

Legenda da esquerda para a direita: Marcello Avena – Diretor Geral de Benefícios, José Otávio – CEO Lockton Brazil, Priscila Ali – CFO Brasil Latin America & Caribbean, Eduardo Lucena – Deputy CEO, Patrícia Rodrigues – Diretora Comercial Risk Solutions, Carlos, Vinicius Simonini – Managing Director Rio de Janeiro, Conrado Malburg – Diretor de Resseguros, Eduardo Kolmar – Diretor de Benefícios