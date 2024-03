Grupo Bradesco Seguros promove encontro com lideranças de grandes corretoras do mercado de seguros

Evento ocorreu na última sexta-feira, 8 de março, em São Paulo, e contou com a presença dos principais executivos de corretoras parceiras – Executivos do Grupo Bradesco Seguros se reuniram na última sexta-feira, em São Paulo, com lideranças de algumas das maiores corretoras do mercado segurador brasileiro. Com participação relevante em seguros corporativos e empresariais, as empresas convidadas possuem presença nacional por meio de corretores, responsáveis por negócios em diversos segmentos de atuação.

O encontro, inédito para o Grupo quando se considera o formato e convidados, teve como objetivo destacar e reconhecer as parcerias que permitiram ao Grupo alcançar os resultados de 2023, além de trazer as expectativas para 2024. As estratégias para os segmentos de Auto, Ramos Elementares/ Grandes Riscos, Saúde, Dental, Vida, Previdência e Capitalização foram debatidas com o público presente.

Ivan Gontijo, presidente do Grupo Segurador, salientou o potencial de crescimento que o mercado brasileiro possui quando o assunto é a contratação de seguros e a importância do papel dos corretores nesta evolução do mercado. Como exemplo desse cenário, o executivo trouxe dados importantes que evidenciaram a subpenetração ainda existente em determinadas regiões, em camadas da população, além dos segmentos em pequenas e médias empresas.

Ainda de acordo com Gontijo, a recente pandemia de Covid-19 transformou a mentalidade da sociedade. Muito se avançou na formação de uma cultura do seguro nos últimos anos e esse trabalho, segundo ele, vem sendo fortemente realizado pelas seguradoras e pelos corretores de seguros, ao levarem soluções customizadas aos mais diferentes públicos.

O evento também contou com a presença e participação de Jorge Nasser, Manoel Peres, Ney Dias e Rodrigo Bacellar, presidentes da Bradesco Vida e Previdência, da Bradesco Saúde e da Mediservice, da Bradesco Auto/RE e da Odontoprev, respectivamente; de Ângelo Colombo, CEO Brasil e América Latina da Swiss Re Corporate Solutions, além de outras lideranças do Grupo Bradesco Seguros. Os executivos abordaram as principais questões relativas aos respectivos segmentos de seguros, ao destacar novos produtos e serviços e principais oportunidades para serem desenvolvidas conjuntamente com as grandes corretoras.