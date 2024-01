José Américo Péon de Sá, uma das maiores personalidades do mercado de seguros brasileiro

É com profunda tristeza e pesar que comunicamos o falecimento de José Américo Péon de Sá, um dos fundadores e ex-presidente da DELPHOS, ocorrido na terça-feira, dia 23 de janeiro. Bacharel em Ciências Atuariais pela Faculdade Nacional de Ciências Econômicas da Universidade do Brasil (atual UFRJ), José Américo Péon de Sá foi uma das personalidades que mais contribuiu para a modernização e crescimento do mercado de seguros brasileiro. Além de fundador junto com o também atuário Jayme da Silva Menezes, da DELPHOS, empresa pioneira em serviços para seguros, entre os vários cargos que exerceu ao longo dos anos de dedicação ao setor estão o de assessor atuarial do Banco Nacional de Habitação (BNH), presidente do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), presidente da Áurea Seguradora, diretor e presidente do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), diretor da United American Insurance Company, conselheiro do Conselho Nacional de Seguros Privados, presidente da Fenaseg (hoje CNseg) e integrante da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP). Graduado pela Escola Superior de Guerra, pós-graduado em finanças pela Northwestern University – Institute of Financial Education de Chicago, recebeu o Título de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

O velório será realizado hoje, dia 24 de janeiro, quarta-feira, a partir das 11 horas na Capela “G”, do Cemitério do Caju, localizado na Rua Monsenhor Manuel Gomes, 155. A Cremação ocorrerá às 14 horas.

Sobre a DELPHOS

Com 56 anos de atuação, a Delphos foi a primeira empresa de serviços criada para atender especificamente ao mercado segurador brasileiro. A companhia está capacitada para prestar serviços em qualquer atividade relacionada aos diversos ramos de seguros, desde a análise preliminar dos riscos até a regulação do sinistro, com destaque para a tecnologia da informação.