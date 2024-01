Grupo Bradesco Seguros traz jogo interativo para divulgar suas soluções em seguros

Ativação na Av. Paulista faz parte da estratégia da seguradora de ampliar a cultura da proteção – Grupo Bradesco Seguros lançou uma nova ação em parceria com a AlmapBBDO e a Eletromídia: um jogo da memória interativo composto pelos produtos de seguros oferecidos pela companhia, tais como os de saúde, previdência privada, capitalização, vida, automóvel e residencial.

A ação ocorrerá no abrigo de ônibus da Av. Paulista (símbolo da cidade de São Paulo e um dos principais centros econômico, comercial e cultural do país), próximo ao número 200 – em frente ao Hospital Santa Catarina, e possuirá um display touch, com a frase “Pensou em Seguro, lembrou Bradesco Seguros”, que possibilita ao público que passa pelo local testar sua memória enquanto conhece mais a respeito dos produtos e serviços oferecidos pela companhia.

Nos últimos anos, a seguradora tem investido em ações out of home para cada vez mais aproximar o tema “Seguros” do público. O Grupo Bradesco Seguros oferece uma gama de possibilidades e queremos mostrar como podemos atender a todas as necessidades e acompanhar os brasileiros em cada etapa da vida.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.