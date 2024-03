It’sSeg anuncia Lucas Arruda como novo diretor administrativo e financeiro 

Com 22 anos de experiência, profissional assume posição estratégica na companhia – A It’sSeg Company, terceira maior corretora de seguros do país, anuncia a chegada de Lucas Vilas Boas Arruda como novo diretor administrativo e financeiro da empresa.

Lucas tem uma carreira sólida. Com mais de 22 anos de experiência em consultorias estratégicas, seguradora e marketplace, o profissional possui graduação e mestrado em Administração de Empresas pela FGV SP (Fundação Getúlio Vargas) e certificações na Columbia (University of New York) e Wharton (University of Pennsylvania).

Além da bagagem adquirida em grandes empresas como Porto Seguro, McKinsey e GetNinjas, o novo diretor da It’sSeg se destaca por sua visão de liderança financeira com transformação estratégica, boa relação e comunicação com investidores e desenvolvimento de novos negócios.



Sobre a It’sSeg Company

A It’sSeg Company é uma corretora, consultora e administradora de benefícios nascida em 2014 a partir da integração de corretoras já consolidadas no mercado. Atualmente soma mais de 12 associações de companhias que, juntas, administram mais de 2 milhões de vidas e 5 bilhões de prêmios anuais. Em 2022 passou a fazer parte do grupo internacional Acrisure, sendo a primeira aquisição na América Latina.