IBDSS realizará curso sobre saúde privada

Em curso, saúde privada prepara como mudar contratos de milhares de empresas, instituições de saúde e 53 milhões de usuários – O IBDSS – Instituto Brasileiro de Direito da Saúde Suplementar vai reunir gestores das empresas do mercado de planos privados de assistência à saúde em curso programado para 5 e 6 de abril em São Paulo (SP). O foco será avançar no processo de capacitar as empresas do setor – operadoras, prestadores de serviços e empresas tomadoras de serviços de planos de saúde – para mudanças necessárias nos contratos firmados. Esta mudança vai impactar na relação com os atuais 53 milhões de brasileiros atendidos pelos planos de saúde, seus empregadores e todos os hospitais, clínicas, laboratórios, médicos etc. integrados ao sistema. “Esses contratos precisam ser revistos e repensados, bem como o processo de negociação atual”, afirma o advogado e presidente do IBDSS, José Luiz Toro da Silva.

O mercado de planos privados de assistência à saúde está passando por uma série de mudanças e outras deverão ser implantadas ainda esse ano, por força de novos normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – e da necessidade de se repensar esse negócio, pois com os constantes aumentos dos custos as empresas e as pessoas físicas contratantes não estão conseguirão manter as suas coberturas. Tal assunto interessa a toda a sociedade.

